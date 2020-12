Huis van Afgevaardigden wil cannabis decriminaliseren

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een meerderheid van 228 leden vrijdag gestemd voor het decriminaliseren van cannabis. Marihuana kan daarmee op termijn van de federale lijst van verboden middelen worden gehaald, en commercieel worden verkocht. Daarvoor moet het wetsvoorstel nog wel door de Senaat. De verwachting is niet dat dat het daar stand zal houden.

In dertig Amerikaanse staten is medicinaal cannabisgebruik al toegestaan. Vijftien staten en het district Columbia, rondom de hoofdstad Washington, hebben recreatief gebruik zelfs al gelegaliseerd. Vijf staten, Arizona, Montana, New Jersey en South Dakota, kozen op verkiezingsdag 3 november voor legalisering. Volgens Democraat Earl Blummenaur uit Oregon, een van de initiatiefnemers van de wet Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement, gebruiken nu al vijftig miljoen Amerikanen op regelmatig legaal cannabis.

Desastreuze war on drugs

Op federaal niveau is het gebruik en bezit en de verkoop van de softdrugs echter nog verboden en dat botst met staatswetten. Het is Blummenaur dan ook vooral daar om te doen. „Deze wet legaliseert cannabis nog niet op landelijk niveau”, zegt hij tegen Reuters. „Maar hij zorgt er wel voor dat de overheid zich niet langer kan bemoeien met beslissingen die staten voor zich nemen.” Het wetsvoorstel scheldt onder meer alle reeds uitgesproken veroordelingen voor marihuana-gerelateerde vergrijpen kwijt en stelt een belasting van 5 procent op cannabisproducten voor. Het geld dat daarmee wordt verdiend kan, stelt Blummenauer voor, worden geïnvesteerd in gemeenschappen die het zwaarst zuchten onder handhaving van „de desastreuze war on drugs”.

De kans dat Blummenauers plan in wetgeving zal worden gegoten, is niet groot. De stemming in het Huis van Afgevaardigden liep nagenoeg helemaal langs partijlijnen. Republikeins leider Kevin McCarthy uit Californië laakte het feit dat er überhaupt gestemd werd. „Met alle uitdagingen die ons land heeft, zou het Covid-19-steunpakket nu op de agenda moeten staan. De Democraten vinden wiet belangrijker dan arbeiders.” De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell (Kentucky) heeft al eerder aangegeven niet van plan te zijn de wet aan te nemen of zelfs ter stemming te brengen.