Hongaarse hoogleraar: ‘De EU moet ons eruit schoppen’

Waar hebben we het over als we het over de rechtsstaat hebben? De term rule of law ligt iedereen die bij de Europese Unie betrokken is in de mond bestorven. Politici zeggen het heel belangrijk te vinden, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft vaag in de hoog oplopende discussies. Dat komt, zegt de Hongaarse rechtsgeleerde Tímea Drinóczi, omdat er „eigenlijk geen eenduidige definitie” van bestaat. „Zet tien geleerden in een kamer, en ze zeggen allemaal iets anders.”

Komende week moeten 27 zeer politiek en ideologisch gemotiveerde regeringsleiders er consensus over zien te bereiken. Zo niet, dan dreigen Polen en Hongarije een veto uit te spreken tegen het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting. De Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki ageren tegen „vage definities en dubbelzinnige termen zonder heldere criteria waarop sancties gebaseerd kunnen worden”. Ze doelen daarmee op de zogeheten rechtsstaatclausule die andere lidstaten, Nederland voorop, willen verbinden aan het ontvangen van subsidies. Wie corruptie niet aanpakt of de rechtsstaat schendt, mag geen aanspraak maken op Europees geld.

Hoogleraar Drinóczi van de Universiteit van Pécs denkt, schrijft en doceert al haar hele carrière over de rechtsstaat. Hoewel ze uiterst kritisch is over haar eigen regering, kijkt ze ook sceptisch naar deze poging een rule of law-keurslijf te scheppen. „Ze proberen in Brussel een juridische, academische exercitie tot een afdwingbaar politiek gereedschap te smeden.”

Tímea Drinóczi is hoogleraar constitutioneel recht aan de Universiteit van Pécs in Hongarije. Ze is gespecialiseerd in de rule of law. Ze werkte eerder via de OVSE aan rechtsstaatopbouw op de Kaukasus en gaf les aan de Kenyatta Universiteit in Nairobi. Dit jaar verscheen het boek dat ze schreef met de Poolse jurist Agnieszka Bien-Kacala: Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism: Poland and Hungary within the European Union.

Om het zo concreet mogelijk te maken: wat is de rechtsstaat?

„Dat is – nogal verwarrend – een kwestie van interpretatie. In het historische en theoretische Europese perspectief is de kortste omschrijving: de rule of law is een rechtssysteem dat bescherming biedt tegen willekeurig machtsmisbruik. Een belangrijk onderdeel daarvan is de scheiding der machten, het voorkomen dat de macht in één hand is. Maar daarmee houdt de eensgezindheid wel zo’n beetje op. Er bestaat tot nu toe geen wet waarin is vastgelegd: dit is rechtsstaat, hier dienen landen zich aan te houden.”

Is wel duidelijk wat we ermee bedoelen in relatie tot Polen en Hongarije?

„De onvrede in Brussel en andere lidstaten over Hongarije en Polen is zeer begrijpelijk. De regeringen die daar sinds 2010 en 2015 aan de macht zijn, morrelen aan alle fundamentele Europese waarden: mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, democratie en de rechtsstaat. Als je bij de EU wilt horen, en dat zeggen ze nog altijd te willen, heb je je daar aan te houden. In principe zijn het de hogere gerechtshoven: het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en de Constitutionele hoven in de landen die dat handhaven. Maar dat wordt steeds moeizamer.

„Wat we zien is dat Polen en Hongarije de rechtsstaat ‘dun’ uitleggen, terwijl de rest van de EU deze ‘dik’ interpreteert.”

Wat is het verschil tussen een dunne en een dikke rechtsstaat?

„Op z’n smalst kan willekeur in een staat worden voorkomen als er democratisch gelegitimeerde wetten zijn die helder en openbaar beschikbaar zijn, en niet met terugwerkende kracht veranderen. Daarvan zeggen Polen en Hongarije: hier blijven wij netjes binnen de lijntjes. Je ziet ook dat de grondwettelijke hoven in die landen – die gevuld zijn met politiek loyale rechters – de rechtsstaat steeds smaller zijn gaan uitleggen.

„Maar ik bepleit dat de dunne uitleg niet past in de Europese context. In die lezing kun je wetten maken die mensenrechten schenden, of zelfs de democratie afbreken en nog steeds een rechtsstaat zijn. Terwijl de bescherming van die waarden ook in Europese verdragen én nationale grondwetten vastliggen. In de dikke interpretatie zijn drie elementen met elkaar verbonden. Alleen met democratie, mensenrechten en een rechtsstaat kun je een constitutionele democratie zijn. Er is een fundamenteel verschil tussen de rechtsstaat (rule of law) en regeren-bij-wet (rule by law).

„In Europa is lang gedacht: we hoeven niet vast te leggen wat de rechtsstaat is, want alle lidstaten weten wel wat we ermee bedoelen. Maar je ziet dat we al niet meer allemaal dezelfde taal spreken. Polen en Hongarije doen alsof ze niet begrijpen wat er van ze verwacht wordt.”

Betekent dat dat deze landen feitelijk geen (dikke) rechtsstaat meer zijn?

„Interessant genoeg zijn ze dat grotendeels nog wel. Juist omdat ze lid zijn van de EU. Hoezeer politici de rechtsstaat ook aan hun laars lappen, in de rechtbanken wordt nog geoordeeld op basis van Europees recht.

„Als je de ontwikkelingen in Hongarije en Polen vergelijkt met Turkije of Rusland, zijn de eerste twee nog geen autoritaire staten. De EU heeft ons tot nu toe voor wegzinken behoed. Maar je kunt je afvragen of dat zo blijft. In Hongarije is een nieuwe wet aangenomen die het oppositiepartijen bijna onmogelijk maakt om zich te organiseren. Dat roept de vraag op of er nog sprake is van democratie. En als Polen de rechterlijke macht nog verder inkapselt, kan het afglijden tot autoritair.”

Wat kan de EU doen om dat te voorkomen? Heeft het rechtsstaatmechanisme dat nu voorligt zin?

„Ik denk het niet. De EU is geen federale staat, dus het kan weinig doen tegen afvallige staten die zichzelf vrijwillig buiten de orde plaatsen. De bestaande mechanismen zijn niet effectief. [De procedure Artikel 7, waarmee lidstaten geld en stemrecht kan worden ontnomen, kan alleen bij unanimiteit worden ingezet, red.] Daarom concentreert de EU zich nu op twee zaken: onafhankelijkheid van de rechtspraak en corruptie.

„De gedachte was dat landen wel in het gelid zouden schieten als ze in hun portemonnee geraakt worden. Maar ik zie niet in hoe dit mechanisme gaat werken als Polen en Hongarije blijven volhouden dat ze helemaal niets verkeerd doen.”

Wat merken burgers in Polen en Hongarije ervan dat hun rechtsstaat wankel is?

„In Polen voelt de bevolking dit nu duidelijk in een strenger verbod op abortus dat niet via de democratische weg tot stand is gekomen. De regering durfde een parlementair debat en betrokkenheid van burgers niet aan, dus hebben ze de kwestie neergelegd bij het gekaapte Constitutioneel Hof, waarvan ze zeker wisten dat het met een verbod zou instemmen. In Hongarije is tijdens de pandemie zonder enige consultatie besloten dat de overheid gaat bepalen waar artsen moeten werken.”

Is dit een exclusief Oost-Europees probleem? Slovenië zegt Polen en Hongarije te steunen. Bulgarije worstelt ook met de rechtsstaat.

„De institutionele structuur voor de rechtstaat is hier [sinds het einde van het communisme, red.] wel goed in elkaar gezet, maar nog niet weerbaar. Het waardesysteem van een gezonde democratie is na een paar decennia nog niet zo ingebakken als in West-Europa. We zien overal dat mensen vatbaar zijn voor populistische ideeën en sterke leiders die hen bescherming tegen denkbeeldige vijanden beloven. Maar elders worden zij niet telkens herkozen. Het conflict met de EU helpt Viktor Orbán en Jaroslaw Kaczynski [de feitelijke leider van Polen, red.] in eigen land. Ze presenteren zichzelf als de redders van de soevereiniteit.”

Als de rechtsstaatclausule geen oplossing is, wat dan wel?

„Ik weet niet of ik het hardop durf te zeggen, maar de Europese Unie moet ons loslaten, ons eruit schoppen. Ze kan Polen en Hongaren niet redden van zichzelf. Als de EU een waardegemeenschap wil blijven, moet ze duidelijk maken dat er geen plek is voor landen die daar niet bij willen horen. Zolang de huidige leiders van Hongarije en Polen aan de macht zijn, zal dat niet veranderen. Het zijn alleen de burgers van deze landen die verandering kunnen brengen.”

