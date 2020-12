Het was even zoeken, maar het hoofd van farao Ramses VI is terecht

Het hoofd van farao Ramses VI is terecht. Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) heeft ontdekt dat een Amerikaans museum het hoofd bezit van een granieten beeld van de oude Egyptische koning, waarvan het Leidse museum zelf de torso in de collectie heeft. Dat heeft het museum met een online persbericht bekendgemaakt.

De ontdekking stoelt op de vondst van een ongeopende brief in de nalatenschap van de twee jaar geleden overleden egyptoloog Joris Borghouts. In 1987 ontving de hoogleraar een brief van Thomas Logan, destijds hoofdconservator van de Egyptische collectie van het Oriental Institute Museum in Chicago. In zijn brief suggereerde Logan al dat de fragmenten bij elkaar hoorden. Onduidelijk is waarom Borghouts de brief nooit opende.

Lofzang op de koning

Na onderzoek van Lara Weiss, conservator van de collectie Egypte van RMO, en Rob Demarée van de Universiteit Leiden, staat vast dat de torso en het hoofd bij elkaar horen. De breukvlakken passen precies op elkaar. Bovendien loopt vanaf het achterhoofd tot over de rug van de torso een tekst in hiërogliefen, een lofzang op de koning.

Weiss spreekt van een kunsthistorisch belangwekkende ontdekking. Ramses VI regeerde relatief korte tijd, van circa 1151 tot 1143 voor Christus. Van de koning zijn slechts een beperkt aantal monumenten overgeleverd.

Met de collega’s in Chicago hoopt het RMO een afspraak te maken om de fragmenten bij elkaar te brengen, en ze om de vijf jaar afwisselend in Chicago en Leiden te exposeren. Met het Metropolitan Museum in New York heeft het RMO sinds 1998 een vergelijkbare afspraak voor een zitbeeld van koningin Hatsjepsoet.

Het complete beeld van Ramses VI was zo’n 1,80 meter hoog en stond waarschijnlijk ooit in een tempel voor de god Amon in Thebe, het huidige Luxor. Onduidelijk is wanneer het beeld in stukken is geslagen. Het RMO kocht de torso in 1941. Waar de benen van het beeld zijn, is nog niet bekend.