GroenLinks past plan om jongeren 10.000 euro te geven aan na kritiek

GroenLinks heeft het verkiezingsplan om jongeren op hun achttiende verjaardag 10.000 euro te schenken aangepast na kritiek. Dat heeft de partij vrijdag bekendgemaakt. De maatregel was bedoeld om ongelijkheid tussen jongere generaties tegen te gaan en moest betaald worden uit een verhoging van de vermogensbelasting voor miljonairs, met 1 procent. Volgens critici was het plan slecht doordacht.

De criticasters stelden onder meer dat 18-jarigen te jong zijn om een groot geldbedrag in één keer te ontvangen en wijs te besteden. De partij moest hen hierin gelijk geven: „Psychologen zeiden tegen ons dat de hersenen dan nog niet uitontwikkeld zijn. Op zo’n leeftijd doe je dingen waar je later spijt van krijgt”, laat een woordvoerder van de partij vrijdagmiddag weten. De situatie van jongeren uit gezinnen met geldproblematiek was een andere reden om het plan aan te passen. „Neem bijvoorbeeld gezinnen met schulden. Als je een kind uit zo’n gezin 10.000 euro geeft, legt dat dan niet te veel druk op het kind?”

Volgens het herziene plan krijgen 18-jarigen nog steeds 10.000 euro, al zal dit bedrag niet meer vrij besteedbaar zijn. In plaats daarvan moet het geld tot aan de 23ste verjaardag worden aangewend om onderwijs te bekostigen, zoals collegegeld voor een universiteit, hogeschool of mbo-instelling. Na vijf jaar is het resterende bedrag wel vrij uit te geven. Naast alle nieuwe achttienjarigen (zo’n 200.000 per jaar, aldus GroenLinks), zou ook iedereen die studeerde na het afschaffen van de basisbeurs het geldbedrag van 10.000 euro moeten ontvangen om „de leenstelselgeneratie te compenseren”. Het gaat volgens de partij om een eenmalige gift voor zo’n 560.000 mensen die al 18 zijn geweest en het geldbedrag dan ook zouden ontvangen.

Lees ook: GroenLinks slaat met nieuw programma linksaf