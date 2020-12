Gift voor nog eens 7.000 gedupeerden Toeslagenaffaire

Nog eens zevenduizend gedupeerde ouders krijgen een gift van 750 euro „voor het lange wachten” op het afhandelen van de toeslagenaffaire. Het is de bedoeling dat het geld nog deze maand wordt gestort, zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) vrijdag. In een video zei Van Huffelen dat 430 slachtoffers die in „schrijnende omstandigheden” verkeren, deze maand al een eerste compensatie hebben gekregen of zullen krijgen.

In de groep die nu wordt gecompenseerd, zitten ouders die door de belastingdienst ten onrechte waren aangemerkt als fraudeurs met ‘opzet en grove schuld’. Omdat de ouders in die categorie belandden, konden ze geen betalingsregeling treffen en ontstonden snel grote financiële problemen. De tegemoetkoming die zij nu krijgen is een gift, benadrukt Van Huffelen. De 750 euro staat los van de compensatie die de gedupeerde ouders nog gaan krijgen. Eerder kregen al 8.600 gedupeerde ouders een tegemoetkoming van 750 euro. De staatssecretaris beloofde alle gedupeerden juridische bijstand én een brief met daarin expliciet vermeld dat de problemen niet hun schuld zijn en dat ze „géén fraudeur” zijn.

De toeslagenaffaire draait om het doorgeslagen fraudebeleid dat de belastingdienst jarenlang voerde. Dat zorgde ervoor dat duizenden ouders, veelal met een migratieachtergrond, onterecht werden aangemerkt als fraudeur met kinderopvangtoeslag. De „institutionele vooringenomenheid” waarmee dat gepaard ging, heeft mogelijk ook gezorgd voor problemen met zorg- of huurtoeslagen en het kindgebonden budget. Hoeveel mensen hiervan de dupe werden, is niet bekend. Op dit moment zijn bij het ministerie vijf zaken bekend, schrijft de staatssecretaris.