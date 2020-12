Friet mét, maar echt met van álles

Al sinds in 1994 de film Pulp Fiction uitkwam, weet de hele wereld hoe Nederlanders hun frieten het liefste eten: met mayonaise, vertelt hoofdpersoon Vincent Vega aan zijn gruwende handlanger in de auto. „I’ve seen them do it, man. They fucking drown them in that shit.” Maar deze trotse traditie ligt onder vuur, er is een kaper op de kust. Loaded fries. De five dollar shake van de frietscene.

Ineens zijn ze overal. Frietjes met kebab, gesmolten kaas of iets met truffelmayonaise erop. Bakjes patat met bergen gyros, stoofvlees en alles dat maar gepulled kon worden. Voor de kleur en de textuur nog wat garnituur bovenop. Rodekool, groene blaadjes, pickles. Niet voor de gezond, want dat is een gepasseerd station.

Friet met veel erop is de Nederlandse snacker niet helemaal vreemd. Denk aan het frietje stoofvlees uit het zuiden van het land, of de roemruchte kapsalon. Die Rotterdamse uitvinding bestaat uit een laag patat met daarop shoarma, knoflooksaus, gesmolten kaas en salade. Een snack die begon als frivoliteit, toen een guilty pleasure werd en nu een vaste plek heeft veroverd in de Nederlandse snackcultuur.

Dat de toppings op de friet nu hoog worden opgetast, is allemaal de schuld van Sergio Herman. De sterrenkok opende in 2016 in Den Haag de eerste vestiging van zijn Frites Atelier, waar je bijvoorbeeld friet met kimchi, jalapeño en gesmolten kaas kan krijgen. Hij was een van de eerste Nederlandse topkoks die zich, mede doordat het na de economische crisis moeilijker werd om geld te verdienen in het duurdere restaurantsegment, ook stortten op de eenvoudigere keuken. Want waarom zou je eigenlijk niet je best doen op gerechtjes uit de frituur?

„Als je een paar van die gasten hebt die er aandacht aan geven, gaat de rest ook nadenken”, zegt culinair adviseur Evert te Pas. „De marges op friet zijn interessanter dan die op kreeft. Daar wordt ook naar gekeken, en dat is niet verkeerd.”

Te Pas, voormalig restauranthouder en televisiekok, is al jaren bezig met loaded fries. Hij werkt voor sausreus Remia, dat net als de frietproducenten wat aan de trend probeert te verdienen. De combinaties die hij bedenkt, vinden door het land een steeds groter publiek, merkt hij. De haute friture bereidde de weg. „Sergio Herman deed het en nu mag iedereen het.”

Loaded fries belichamen een kentering in de cafetariacultuur, denkt Te Pas. Kinderen die de snackbar van hun ouders overnemen, merken dat ze zich met „kroketten uit de vriezer” niet kunnen onderscheiden van de concurrentie om de hoek. Zij willen betere kwaliteit friet, een luxer interieur én hun eigen culinaire signatuur. Zo kruipen ze voor een dubbeltje op de eerste rang. „De kostprijs wordt een kwartje hoger. Daarna kan je er makkelijk 5 euro voor je frietje vragen.”

In het buitenland zijn ze al een stuk verder met de frietvernieuwing. Wat denkt Te Pas bijvoorbeeld van de ‘Blame FriesCream’, een 12 dollar kostend affront voor de goede smaak dat een paar jaar werd geleden verkocht door een snackbar in Sydney? Vanille-ijs, Parmezaanse kaas, chips met een chocoladelaagje, maplespek en marshmellows, overgoten met een karamelsaus met gerookt en gezouten spek. Óp friet.

„Sjezus… Dat is chaos.”