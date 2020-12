Franse oud-chirurg veroordeeld tot 15 jaar cel voor kindermisbruik

De Franse gepensioneerde chirurg Joël Le Scouarnec is donderdag tot een celstraf van vijftien jaar veroordeeld voor het misbruiken van vier kinderen. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De veroordeling brengt een einde aan het eerste deel van een megaproces tegen Le Scouarnec, die beschuldigd wordt van het misbruiken van in totaal ruim driehonderd kinderen.

De rechter in het West-Franse Saintes, waar het proces wordt afgehandeld, bevond Le Scouarnec schuldig aan verkrachtingen en seksueel misbruik van de vier slachtoffers. Tijdens de rechtszaak gaf de oud-chirurg toe twee van zijn nichtjes te hebben verkracht. De andere slachtoffers in de zaak, waren een buurmeisje en een vierjarige patiënt.

Lees hier meer over de zaak tegen Le Scouarnec

Bijna dertig jaar misbruik

De in totaal 312 slachtoffers die de 70-jarige Le Scouarnec zou hebben misbruikt — bijna uitsluitend minderjarigen en gemiddeld elf jaar oud — zijn veelal patiënten van de ziekenhuizen waar hij gewerkt heeft. Het misbruik strekt zich volgens de Franse justitie uit over een periode van bijna dertig jaar, van 1986 tot 2014, en kwam aan het licht bij het onderzoek naar deze eerste vier zaken.

Justitie vond onder meer naaktfoto’s van de man en kinderen en notitieboekjes waarin hij namen van minderjarigen had genoteerd met daarbij omschrijvingen van wat hij met ze gedaan zou hebben. Justitie probeert te achterhalen of dit daadwerkelijk verslagen zijn van wat hij met hen deed of dat het fantasieën betreft.

Als hij schuldig wordt bevonden aan misbruik van de honderden kinderen, gaat het - voor zover bekend - om de grootste misbruikzaak in de geschiedenis van Frankrijk. Le Scouarnec werd eerder al veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor bezit van kinderporno.