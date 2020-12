En zo zijn we al blij als er zés Kerstgasten mogen komen

Een tekening van twee vrouwen op de bank, mok thee, laptop. Onderschrift: „Ik was net gewend aan het nieuwe normaal! Hoe kunnen ze dan zomaar eisen dat je teruggaat naar het oude normaal?”

Aldus een cartoon in The New Yorker, deze week. Over the top en toch waar. Want hij bevestigt hoezeer het coronaregime al is ingesleten. Wat die cartoon extra grappig – of wrang – maakt is dat zo’n prikkelarme omgeving voor sommigen ook wel comfortabel is gaan voelen.

Komende dinsdag maken premier Rutte en minister De Jonge bekend of, en zo ja welke versoepelingen in de coronamaatregelen er komen rond de feestdagen. Met vaccinatie in aantocht stijgt het ongeduld, maar gezien de slechts licht dalende besmettingscijfers staat vast dat de meeste maatregelen van kracht blijven.

Daar staan natuurlijk al die anderen tegenover met hun levens in een klem. De studenten met hun spookbestaan. „Mijn dagen zijn een waas geworden”, vertelde de 21-jarige Anniek in de Volkskrant. „Van je bed naar je bureau en van je bureau weer naar je bed. En morgen weer hetzelfde.” Of neem de vrouw die online solliciteerde naar een nieuwe baan en die daarna haar nieuwe collega’s misschien nog nooit live heeft gezien. En de halfvergeten groep van alleenstaande ouderen die nu banger is voor isolement dan voor het virus zelf.

Hun gevoelens voeden de jongste statistieken van het RIVM. We blijven de regels goed naleven, maar dat gaat gepaard met een „negatieve trend voor welzijn”, staat in het maandag gepubliceerde Onderzoek gedragsregels en welbevinden. Gevoelens van eenzaamheid zijn sinds juli van 40 naar 60 procent gestegen, terwijl het gemis aan vrienden nog forser stijgt.

Draconische maatregelen

Een snelle verandering in zulke cijfers is niet te verwachten. De hoge besmettingsaantallen stemmen „niet optimistisch” over versoepelingen rond Kerst, zei premier Rutte. In België gelden ook tijdens de feestdagen draconische maatregelen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk laten dan wel de teugels iets vieren. Nederland moet wachten tot Ruttes persconferentie op 8 december.

Ook als het kabinet wat ruimte geeft, zal die beperkt zijn. Wie weet mogen we met Kerst niet drie maar zes personen thuis ontvangen. En toch zullen we zelfs zo’n kleine versoepeling ervaren als een bevrijding.

Want dat is wat deze crisis ook sluipenderwijs heeft gebracht: wij – althans de Nederlanders die geen illegale feestjes bezoeken of zichzelf anderszins bevrijd voelen – hebben onze verlangens naar normaliteit geparkeerd en onze levens zo ingesnoerd, dat we al opgewonden worden van ‘een klein beetje beter’. Wat we daarbij vergeten, of verdringen, is dat het nog steeds in geen verhouding staat tot hoe het ooit was.

Tandartsbezoek

Zie het muziekgezelschap dat nu blij is bij het bericht dat het OMT ‘onderzoekt’ of er wellicht honderd in plaats van dertig mensen in een zaal mogen. Vroeger speelden ze voor 1.500 mensen. Of de collega die bekent dat een bezoek aan de tandarts „als een uitje” voelt. Je verheugen op het IDFA, terwijl dat neerkomt op tweehonderd mensen met een laptop thuis op de bank. Het is geen schaduw van vroeger – alleen net wat leuker dan kort ervoor.

Een ultieme variant vind je bij Primo Levi. „Vandaag is het een goede dag”, schrijft hij in Is dit een mens. „We kijken om ons heen als blinden die weer ziende worden, en kijken naar elkaar. We hadden elkaar nog nooit in de zon gezien; een enkeling glimlacht. Als we maar niet zo’n honger hadden.” En daarna: „De mens is namelijk zo geschapen dat gelijktijdig geleden moeite en verdriet niet in hun volle omvang op hem drukken, maar zich achter elkaar verbergen, de minder erge achter de ergere, volgens een vaste optische wet.” Dit gaat dus over Auschwitz.

Relatieve tevredenheid tegen een absoluut donkere achtergrond – dat heet shifting baseline syndrome. De term is in 1995 gemunt door Daniel Pauly, een Canadese visserijbioloog, voor de blinde vlek die we hebben voor de uitputting van de zeeën door visvangst, gemeten over langere tijd.

In plaats daarvan focussen we op kleine verschillen over kortere periodes en houden we onszelf voor ‘dat het wel meevalt’. Zo schuift elke generatie de ‘basislijn’ iets naar beneden zonder echt gevoel van urgentie.

Zoals nieuwssite Vox schreef over klimaatverandering als shifting baseline: „Het moment van de wake-up call blijft uit. De atmosfeer [verandert] maar nooit snel of dramatisch genoeg om de geconcentreerde aandacht te vangen van één generatie. In plaats daarvan behandelen we het als achtergrondruis. […] Liever passen we ons aan aan wat we hebben.”

Geen vrije keuze

Even terug naar die cartoon. Waar komt het idee vandaan dat gewenning aan beperkingen comfortabel kan zijn? „Het is inderdaad wonderlijk dat ik het eigenlijk wel prima vind dat ik niet naar een café kan”, zegt filosoof Stine Jensen. Het heeft er vooral mee te maken dat het „geen vrije keuze was”, zegt ze. „Als je zelf een besluit neemt, zoals stoppen met roken, is het een tijdje oorlog in je hoofd. Nu hadden we slaafs te volgen, dat maakt het relatief makkelijk.”

Precies om die reden heeft de overheid het zichzelf moeilijk gemaakt door de verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondkapje aanvankelijk bij óns te leggen, gelooft ze.

Gewenning is ook: vergeten. In de ‘eerste golf’ lag het hoogste aantal besmettingen op één dag iets boven de 1.300 (ook omdat er minder werd getest). De paniek van toen lijkt vreemd ver weg als je het schouderophalen ziet bij het vijfvoudige nu.

Dit is het moment om te bepalen wat we uit deze tijd willen behouden

Met vaccinatie in aantocht, al kan dat ook nog maanden duren, is dat misschien begrijpelijk: dit is hoe dan ook het begin van het einde. Maar het betekent ook dat dit het moment is om te bepalen wat we uit deze periode willen behouden. Misschien heeft thuiswerken nog andere voordelen dan logistieke. Moeten die drie zoenen echt terug? En misschien is het zo gek nog niet als een dansvoorstelling behalve met publiek óók online is te zien. Als we dat willen, moeten we nu handelen, anders zijn we het straks weer vergeten.

Zo bezien lijkt de overgang naar ‘normaliteit’ misschien wel op de paar dagen dat je terug bent van vakantie, maar nog niet aan het werk, met verse voornemens om de tredmolen niet meteen weer aan te jagen.

„Ik durf het bijna niet te zeggen”, zegt Stine Jensen, „maar ik kijk al bijna met nostalgie naar deze tijd. Dan is dat retraite-gevoel weer voorbij.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 december 2020