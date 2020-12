Mijn mentorleerlingen uit 5 havo zitten te kletsen. Ik vang een gesprek op over boeken lezen. Ik ben benieuwd. Een meisje vertelt dat haar ex-vriend soms, als ze samen waren, een boek ging lezen. Daar word ik nou blij van. Een ander meisje zegt dat ze dat boek meteen naar zijn hoofd had gegooid. De jongen in het gezelschap richt zich tot mij: „Mevrouw, bij mij thuis hebben we helemaal geen boeken.”

Ik kijk hem ongelovig aan.

„U mag komen kijken, en als u ergens een boek ziet, mag u het meenemen.”

