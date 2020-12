DSM nieuwe hoofdsponsor wielerploeg na vertrek Sunweb

Het Limburgse chemieconcern DSM vervangt Sunweb als sponsor van de wielerformatie die de afgelopen jaren reed onder de naam Team Sunweb. Vrijdag meldde Sunweb-topman Tim Van den Bergh afscheid te nemen van de ploeg. Kort daarna maakte DSM zich bij de ploegpresentatie voor volgend jaar bekend als nieuwe naamgever en sponsor. De kleuren van het tenue zullen veranderen van wit-zwart naar zwart met lichtblauw. De mannen- en vrouwenploeg en het opleidingsteam gaan verder onder Team DSM.

Reisorganisatie Sunweb had haar naam de afgelopen jaren verbonden aan de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Volgens topman Van den Bergh is de coronacrisis de belangrijkste reden van het afscheid. De prioriteiten van Sunweb liggen bij andere zaken, aldus Van den Bergh. Sunweb blijft wel als partner betrokken bij het Duitse wielerteam. DSM was al vijf jaar betrokken bij Team Sunweb. Het chemiebedrijf zal de wielerploeg ondersteunen bij innovaties op het gebied van voedsel en kleding.

2020 was een succesvol jaar voor Team Sunweb met zestien overwinningen bij de mannen. Er werden onder meer drie Tour de France-etappen gewonnen. In de Giro d’Italia behaalde team Sunweb met renners Jai Hendley en Wilco Kelderman de tweede en derde plaats. Kelderman vertrok aan het einde van het jaar naar de ploeg van BORA-hansgrohe. Ook andere bekende renners als Michael Matthews en Sam Oomen ruilden Sunweb in voor concurrenten. Wel wist het team Romain Bardet in te lijven als versterking voor de ploeg.