Dé woorden van 2020

Authentieke woede, dat was het. Woede wordt vaak gespeeld, niet alleen in films en het theater, maar ook in het gewone leven. Je doet woedend omdat je weet dat het dan meer indruk maakt.

Neem Geert Wilders. Die doet in de Tweede Kamer en de laatste tijd ook in zijn politieke zendtijd op tv alsof hij rázend is. In hoog tempo en korte, bijtende zinnen raffelt hij zijn voorspelbare betoog af. PVV-cabaretier.

Gabriel Sterling was écht woedend. Ik had nog nooit van hem gehoord en zal ook nooit meer iets van hem horen, want hij is een niet zo erg belangrijke verkiezingsfunctionaris in Georgia. Een Republikein nog wel, wat zijn woede nog indrukwekkender maakte. Sterling is een medewerker van Brad Raffensperger, die als staatssecretaris van Georgia verantwoordelijk was voor de verkiezingen daar. Raffensperger is met de dood bedreigd, colonnes van Trump-aanhangers reden langs zijn huis, zijn vrouw kreeg telefoontjes met seksuele dreigementen.

Sterling krijgt er genoeg van als hij hoort dat Joe diGenova, een van Trumps advocaten, gezegd heeft dat topambtenaar Chris Krebs „bij dageraad naar buiten moet worden gebracht en doodgeschoten”. Krebs had vastgesteld dat er geen grootschalige verkiezingsfraude was gepleegd.

Ik stel me voor dat Sterling ’s morgens tegen zijn vrouw heeft gezegd: „Fuck Trump. Ik neem hem te grazen op een persconferentie.” „Zou je dat nou wel doen”, zegt zijn vrouw, die weet hoe kwaad hij kan worden, maar hij heeft zijn beige winterjas al aan, dezelfde jas waarin hij een uurtje later zijn opzienbarende persconferentie in Atlanta zal geven.

Nooit eerder heb ik iemand zo overtuigend woedend gezien. De rillingen lopen over mijn rug (rillingen huppelen niet, ze lopen) terwijl ik zit te kijken. Er voltrekt zich op het podium een verbale ontploffing, ondersteund door een doventolk die gebaren tekortkomt. Sterling slikt zijn woorden soms half in, hij stoot zinnen uit die niet helemaal samenhangend klinken, maar zijn boodschap is er niet minder duidelijk om: Trump moet oprotten, en wel metéén.

„It. All. Has. Gone. Too far.”

Stilte.

„All of it!”

Hij noemt enkele voorbeelden van intimidatie en komt dan tot die schitterende dramatische zin die hij enkele malen zal herhalen: „It. All. Has. To. Stop.” Als ik Sterlings vader was, zouden de rillingen nu gezelschap krijgen van trotse tranen.

Gelukkig blijft de zoon net beheerst genoeg om de president en zijn gedienstige medestanders te vertellen waarin ze zijn tekortgeschoten. „Meneer, de president: u hebt deze daden noch deze taal veroordeeld. Senatoren: jullie hebben deze taal noch deze daden veroordeeld. Jullie allemaal, die verdomme geen woord hebben gezegd, zijn hieraan medeplichtig.”

Er zullen slachtoffers vallen, voorspelt Sterling, als deze bedreigingen doorgaan. Trump reageerde schouderophalend in een tweet: „Laat de massale stemfraude in Georgia zien.” Zijn advocaat DiGenova beweerde dat zijn doodsbedreiging „duidelijk een grapje” was geweest. Waar kennen we die smoes ook weer van? Baudet als hij weer eens een enormiteit met terugwerkende kracht had verpakt in ‘ironie’.

„It. All. Has. To. Stop.”

Misschien moeten dit dé woorden van 2020 worden.