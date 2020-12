De racistische liedjes toch maar verwijderd van de cd-box

Het was tijdens het kopen van perziken op de markt in Atlanta, Georgia, dat platenlabeleigenaars Lance en April Ledbetter zich realiseerden dat ze op het punt stonden een grote fout te begaan. Op dat moment werd in een fabriek in China hun prachtig vormgegeven cd-box van sigarenkistformaat met een boekwerk vervaardigd. Tussen de 84 verzamelde songs stonden drie liedjes uit de jaren twintig met ronduit racistische teksten. Dat wisten ze, ze hadden er jaren aan gewerkt en ze waarschuwden de luisteraar ervoor in een begeleidende tekst.

Nu was het juni 2020 en het echtpaar Ledbetter had net als iedereen een lange periode van sociale isolatie achter de rug. Perzikenverkoper en vriend John vroeg of ze met hun platenlabel veel werk gedaan kregen. Ja, antwoordde Lance en hij legde trots het idee van cd-box uit: een verzameling van alle b-kantjes van The Anthology of American Folk Music, de legendarische collectie die generaties Amerikanen de ogen had geopend voor oude folkmuziek. Daarop draaide John zich om en gaf een slinger aan de volumeknop van zijn muziekinstallatie. „O, bedoel je deze?”

Toen pas doorzagen Lance en April de consequenties van hun keuze. John speelde de Anthology als zijn ochtendmuziek. Wat nou als op de stereo I’m The Child to Fight had geklonken, een liedje dat de Ledbetters op dat moment in China op hun cd’s lieten branden? Dan had iedereen rond de marktkraam gehoord hoe Uncle Dave Macon over een vrolijke banjodeun goedkeurend zong over het opjagen van zwarte mensen.

Harry Smith, 1968. Foto John Cohen

Vijf seconden stilte

De Harry Smith B-Sides is vorige maand uitgekomen op het label van de Ledbetters, Dust to Digital, met drie keer vijf seconden stilte op de plekken waar de gewraakte songs stonden. Ze waren die junidag thuisgekomen en hadden de order van vijfduizend cd-boxen stopgezet om veranderingen door te voeren.

Het was een paar weken na George Floyds dood en er waren elke dag Black Lives Matter-protesten. Lance Ledbetter (44) nu: „Er is veel gebeurd in Amerika deze zomer. Ik dacht dat ik iets wist over racisme, maar ik heb veel bijgeleerd. Het was voor mij geen optie meer om die tracks uit te brengen.”

Toch hadden ze al die tijd dat ze werkten aan de compilatie een ander idee, dat nog merkbaar is in de uitgave. De keuze voor het weglaten van de tracks wordt verklaard op een inlegvelletje, maar de racistische liedjes worden wel beschreven in het uitgebreide boek, dat niet gecorrigeerd kon worden, met een waarschuwing voor de haatdragende teksten. Daar staat nog dat het ‘oneerlijk’ zou zijn om de liedjes eruit te laten. Want racisme is een pijnlijk, maar een niet te negeren onderdeel van de Amerikaanse muziekgeschiedenis.

Maar, zegt Ledbetter nu: „Als we deze songs opnieuw uitbrengen, luisteren mensen die in hun auto, of het komt in je Spotify-algoritme.” Of je hoort het op de markt. Het is geen puur historische uitgave, het is ook entertainment dat je luistert zonder context. „We willen die liedjes niet verbergen, maar we willen ze ook niet promoten.”

Andrew and Jim Baxter Courtesy Dust-to-Digital

Onbedoeld werd The Harry Smith B-Sides zo behalve een verzameling muziek uit de jaren twintig en dertig vooral een document over de worsteling met racistisch erfgoed in 2020. Terwijl het idee zo simpel en doeltreffend had geleken. De originele Anthology werd in 1952 samengesteld door Harry Smith, een zonderlinge bohémien, filmmaker en verzamelaar van esoterische artefacten en 78-toerenplaten. Het was een dwarsdoorsnede van vooroorlogse gospel, jazz, country, cajun en blues, voornamelijk uit het zuiden van Amerika.

Via bibliotheken en huiskamers werd het een belangrijke pilaar onder de folk- en bluesrevival. De zes lp’s waren grote inspiratiebronnen voor Bob Dylan, Joan Baez, Pete Seeger en anderen uit de folkbeweging van de jaren zestig. De platen brachten oude muzikanten onder de aandacht van een nieuwe generatie en zouden dat in de decennia daarna telkens opnieuw doen.

Opmerkelijk is dat Harry Smith bijna zeventig jaar geleden geheel tegen de tijdgeest in nergens de huidskleur van de muzikanten vermeldde. Na een hillbilly cowboysong kwam zonder verdere uitleg een bluesmuzikant. Revolutionair.

Dock Boggs, 1927. Courtesy Dust-to-Digital

In het museum

Het spiegelbeeld van Smiths selectie blijkt in sommige gevallen minder fraai. De b-kant van de 78-toeren van Bill & Belle Reed die Smith selecteerde, is ‘You Shall be Free’. Dat liedje nam Woody Guthrie later op met sociaal commentaar en Bob Dylan zong het op zijn lp Freewheelin’ uit 1962 als ‘I Shall Be Free’. Maar in 1928 blijken Bill & Belle Reed verontrustend harmonieus te zingen over drie stelende zwarte mannen, aangeduid met het N-woord. Een van hen draagt een strop om zijn nek.

Dat ze uiteindelijk de tracks verwijderden, leverde het alom gerespecteerde Dust to Digital begrip op, maar ook kritiek op sociale media. Want probeer je zo de pijnlijke geschiedenis niet te ontwijken? Ook het afbreukrisico zou hebben meegespeeld in de beslissing, want Dust to Digital heeft meer dan een miljoen volgers op Facebook en bijna 200.000 volgers op Twitter. In een jaar waarin ook het typische deuntje van duizenden ijsco-wagens in Amerika vervangen werd omdat het was afgeleid van een racistisch liedje, kan een liedje dat verkeerd valt desastreus zijn voor je bedrijf.

Ik vergelijk het met het omver trekken van standbeelden deze zomer. Die waren ook te pijnlijk Lance Ledbetter

Volgens Ledbetter was dat niet de overweging. Op de website van het label staan verwijzingen naar plekken waar de drie nummers wel te beluisteren zijn. „Ik vergelijk het met het omver trekken van standbeelden deze zomer. Die moeten uit het straatbeeld omdat ze pijnlijk zijn. Maar in plaats van ze in de rivier te gooien, zet je ze beter met uitleg in een museum, waar je ze kunt bestuderen. Iedereen kan deze drie nummers alsnog vinden, dat is niet moeilijk, maar wij willen ze niet verspreiden.”

Harry Smith B-sides is uit op Dust to Digital. Inl: is uit op Dust to Digital. Inl: dust-digital.com

Wat is er nog meer te vinden? Racistische liedjes bij Apple Music, Spotify Van de drie nummers die Dust to Digital uiteindelijk niet uitbracht, is er één terug te vinden bij zowel Apple Music als Spotify. Je hoeft geen detective te zijn om meer racistische inhoud te vinden. In een onaangenaam uurtje zoeken kon NRC alleen al op titel veertien vergelijkbare liedjes vinden op Spotify en zes op Apple Music. De zoekopdracht richtte zich op zogenaamde ‘coon songs’, liedjes uit de minstrelshows, het theater met blackface-traditie in negentiende-eeuws Amerika. Veel van die songs zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw opgenomen. ‘Coon’ was een racistisch scheldwoord. Niet alleen dat woord, maar ook het N-woord klinkt regelmatig in de muziek en is terug te vinden in de titels. In de teksten wordt raciaal geweld als humoristisch gepresenteerd en soms worden lynchpartijen bezongen. In 2017 verwijderde Spotify muziek van verschillende bands na neonazi-demonstraties in Charlottesville. De zogenaamde hate-bands propageerden het white power-gedachtengoed. Apple deed iets dergelijks al in 2014. Maar vorige maand vond de BBC nog meerdere bands die nazigedachtengoed en antisemitische teksten deelden op Spotify en iTunes. Die zijn inmiddels merendeels verwijderd. De gevonden liedjes uit de minstrelshow-traditie vormen een belangrijk onderdeel van de muziekhistorie, zij het met stuitende teksten. Op de muziekplatforms worden ze contextloos weergegeven. ITunes heeft het N-woord in sommige titels vervangen door N*****. In het nummer zelf is geen censuur toegepast. De nummers kunnen opduiken in afspeellijsten en na de zoektocht is het algoritme van Spotify dat nieuwe nummers suggereert ermee besmet. In het Nederlands taalgebied is de combinatie van geweld en racisme in liedjes niet snel te vinden, maar is het alledaags racisme wel hoorbaar in onder meer kinderliedjes over Zwarte Piet. Onlangs werd bekend dat Nederlandse bibliotheken hun boeken met de traditionele Zwarte Piet weghalen. Bij de muziekstreamingdiensten is die tendens nog niet merkbaar. Spotify en Apple hebben niet gereageerd op verzoeken om een toelichting.

