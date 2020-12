Ziehier het succes van ‘De Gouden Schaar’

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering van Typisch Nederland

Kleermaker de Gouden Schaar was voor mij altijd een begrip zoals snackbar de Smulhoek of café Pleinzicht. Een type naam voor elke ondernemer die een hekel heeft aan brainstormen en denkt: ach, het beessie moet een naam hebben. Maar bij de Gouden Schaar zit het anders.

Die naam is begin jaren tachtig bedacht door zakenman Panagiotis Anagnostopoulos, in kleermakerland ook wel bekend als ‘de-Griek-met-de-moeilijke-naam’. Het was crisis, maar er was vraag naar betaalbare kledingreparaties en binnen een paar jaar tijd waren er uit het niets 85 vestigingen met een mechanisch knippende schaar aan de pui.

Na het succes van de Gouden Schaar kwamen natuurlijk ook de epigonen. Zo gaat u misschien naar de Zilveren Schaar, de Briljanten Schaar, of de Diamanten Schaar. De meeste Gouden Scharen zijn inmiddels zelfstandig en worden bestierd door kleermakers van de lange adem die al decennia honkvast blijven verstellen, innemen en aanzetten. En een portie atypische Nederlandse gastvrijheid krijgt u – bij bijvoorbeeld Sadi Tasdelen in Zaandam, Esmat Sarvadi in Utrecht of Abdullah Kar in Hilversum – er gratis bij.

Maar voor de meest authentieke Gouden Schaar beleving moet u naar de Visstraat in Dordrecht. Daar werkt de onverwoestbare Nellie van Eekeren op haar tachtigste in haar zaak die op zichzelf ook weer een relikwie van de jaren tachtig is. Twee museumstukken in één.