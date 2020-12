‘Burgemeester van Liverpool opgepakt op verdenking van omkoping’

De burgemeester van Liverpool Joe Anderson is vrijdag opgepakt op verdenking van omkoping en het intimideren van getuigen. Dat melden de Britse nieuwszender Sky News en enkele lokale media op basis van anonieme bronnen.

De politie van Liverpool maakte vrijdag bekend vijf mannen opgepakt te hebben in verband met een onderzoek naar contracten rond bouw- en ontwikkelplannen in de stad. De vijf worden verdacht van het intimideren van getuigen, en drie van hen ook van omkoping. Volgens Sky News en enkele lokale media zou burgemeester Anderson een van de opgepakte verdachten zijn. Volgens radiostation LBC heeft Labour Anderson in afwachting van het onderzoek geschorst.

Anderson werd in 2012 met 57 procent van de stemmen de eerste direct verkozen burgemeester van Liverpool. In 2016 werd hij herkozen voor een nieuwe termijn. De gemeenteraad van de stad wilde geen commentaar geven, aldus Sky News. „We geven geen commentaar op zaken die betrekking hebben op individuen.”