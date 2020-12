Brexitoverleg gestaakt, Johnson en Von der Leyen aan zet

De onderhandelingen over een scheidingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn vrijdagavond opgeschort. De delegaties verschillen op te veel fundamentele punten van mening, schrijven hoofdonderhandelaars David Frost en Michel Barnier op Twitter. Zaterdag gaan de Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de ontstane situatie bespreken.

De Britse en Europese delegatie werken onder hoge tijdsdruk aan een overeenkomst voor de onderlinge handelsbetrekkingen na 1 januari 2021, als de transitieperiode na de Brexit afloopt en het Verenigd Koninkrijk definitief geen lid meer is van de Europese Unie. Op het gebied van visserij en het zogeheten level playing field – regels op het gebied van arbeidsrecht en milieubescherming tot staatssteun – zijn de meningsverschillen ondanks de naderende deadline nog te groot, zeggen Frost en Barnier.

Maandag staat in het Britse parlement een aantal Brexitstemmingen op de rol en aanstaande donderdag verzamelt zich in Brussel de Europese Raad. De bedoeling van die bijeenkomsten was om een eventueel akkoord ter stemming te brengen. Het is niet aannemelijk dat zo’n bestand er tegen die tijd is. Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen het voor de jaarwisseling eens te worden over hun toekomstige economische en politieke betrekkingen, moet handel voortaan worden gedreven volgens richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Dat zal naar verwachting voor een enorme toename van bureaucratie en tarieven leiden, aan weerszijde van het Kanaal.

