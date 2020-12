Boeddhabeeld met daarin elfde-eeuwse mummie moet tóch terug naar China

De rechtbank in de Chinese plaats Sanming heeft vrijdag een nieuw oordeel uitgebracht in de langslepende strijd om een Boeddhabeeld met daarin het gemummificeerde lijk van een elfde-eeuwse Chinese monnik. De Nederlandse kunstverzamelaar Oscar van Overeem, die het beeld in bezit zou hebben, moet van de rechtbank de gestolen Boeddha teruggeven aan de Chinese dorpen Yangchun en Dong Pu. Dat meldt persbureau ANP.

Van Overeem heeft dertig dagen de tijd gekregen om het beeld aan de dorpen terug te geven. De verzamelaar stelt echter het beeld momenteel niet in bezit te hebben en ook niet te weten waar het dan wel is. Het is niet duidelijk wat de sanctie is als het beeld niet op tijd in de dorpen aankomt.

Lees ook de reconstructie die NRC vijf jaar geleden maakte over het Boeddhabeeld: Van wie is deze mummie?

CT-scan

Het beeld zou in 1995 zijn gestolen uit een tempel die in het beheer is van de twee Chinese dorpen. Het kunstwerk was vervolgens twintig jaar zoek, maar dook in 2015 op tijdens een kunsttentoonstelling in Hongarije, waar een CT-scan van het beeld werd gemaakt. Een foto van de CT-scan bereikte ook de inwoners van Yangchun, die het beeld met de beenderen van de elfde-eeuwse heilige Zhanggong herkenden.

Van Overeem, die het beeld toen in bezit had en uitleende aan de tentoonstelling in Hongarije, stelde het in 1996 gekocht te hebben. Hij hield ook vol dat het werk niet uit de dorpstempel afkomstig was. Het is onduidelijk wanneer Van Overeen het beeld van de hand zou hebben gedaan.

Gesprekken tussen de verzamelaar en de dorpen om het beeld terug te krijgen, liepen snel spaak. De zaak kwam in 2018 voor de Amsterdamse rechter, die deze niet-ontvankelijk verklaarde. Omdat de dorpen volgens de Amsterdamse rechtbank „niet te beschouwen zijn als rechtspersoon”, konden zij volgens de Nederlandse wet geen zaak aanspannen.