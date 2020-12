Big Mouth maakt alles rondom de puberteit bespreekbaar

De puberteit gaat over meer dan het krijgen van lichaamshaar en overvallen worden door crushes. Dat toont Big Mouth, een Emmy Award-winnende animatieserie over deze onstuimige periode. Op 4 december verschijnt seizoen 4 op Netflix. De focus ligt in deze tien afleveringen op de ‘emotie van het jaar’: angst.

Seizoen 4 van Big Mouth is vanaf vrijdag 4 december te streamen op Netflix. Naast vaste stemmen als Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein en Jason Mantzoukas zijn dit seizoen ook de stemmen van Zach Galifianakis, Seth Rogen, Lena Waithe, John Oliver, Sterling K. Brown en Paul Giamatti te horen.

Daarvoor zijn die tienerjaren een schatkist. De angst om uit te vogelen wie je bent, jezelf te ontdekken én te accepteren. Andrew Goldberg, bekend van de animatie-sitcom Family Guy, is bedenker en schrijver. De afgelopen jaren ging zijn team geregeld in gesprek met tieners. „Angst bleek een terugkerend onderwerp”, vertelt hij aan de telefoon vanuit Los Angeles. „Opvallend hoe anders zij het beleven dan wij vroeger. Wij maakten ons zorgen om hoe kwaad onze ouders zouden zijn over slechte cijfers. Nu, in ieder geval in Amerika, maken middelbare scholieren zich al zorgen over hun latere carrière.”

Bang dat er iets mis is

Big Mouth en de geanimeerde kinderen Nick, Andrew, Jessi en Missy komen uit het brein van Goldberg en zijn beste vriend Nick Kroll (Parks and Recreation, Sausage Party). Gebaseerd op hun eigen pubertijd. Ze kennen elkaar al 35 jaar en zaten allebei op de joodse Solomon Schechter School in White Plains, een buitenwijk van New York. Big Mouth komt voort uit hun wens om een show te maken die zij toen graag hadden gezien. Goldberg: „In Amerika gaat men niet echt met puberteit ‘om’. Er wordt niet openlijk gesproken over hoe je lichaam dan verandert, je gevoelens en wat dat betekent. Veel kinderen denken daardoor dat er iets mis met ze is. We willen in Big Mouth alles rondom puberteit bespreekbaar maken en mensen, jong en oud, laten weten dat ze er niet alleen in staan.”

Dat angst zo zou overheersen in het jaar dat dit seizoen uitkomt, hadden de makers niet voorzien. De thema’s worden per seizoen geselecteerd op tijdloosheid. Waar pubers mee worstelden en zullen worstelen, maar die ook op latere leeftijd een rol blijven spelen. „We dachten wel dat de presidentsverkiezingen zenuwslopend zouden worden, dus dat ‘angst’ goed zou passen. Maar met de pandemie erbij is de zorgeloosheid wel erg ver weg”, aldus Goldberg.

Two highs and a low

Na de hormoonmonsters Shame Wizard en Depression Kitty, introduceren de makers dit seizoen Tito the Anxiety Mosquito. De schrijvers voerden gesprekken met een therapeut, gespecialiseerd in het managen van angsten. De remedie die Goldberg het meest bijbleef was dankbaarheid. „Dat wijst je op dingen die je wél beheerst, die wél goed voelen.” Die dankbaarheidsspier trainen we in onze cultuur slecht, vervolgt hij. „Het is ook eng positieve dingen te delen, alsof je de wereld uitdaagt die weer van je af te pakken.”

Het karakter Andrew (vertolkt door John Mulaney) leert zijn angst te doorbreken met ademhalingsoefeningen. En Missy (deels ingesproken door Jenny Slate en vanaf de voorlaatste afleveringen door Ayo Edebiri) moet zichzelf leren accepteren zoals ze is. Toch blijft die dankbaarheid de grootste les die Goldberg zelf leerde in het maakproces. „Het hoeven geen grote dingen te zijn. Iemand van de schrijvers zei dat ze dankbaar was al haar tanden nog te hebben. Dat mag ook. Alles telt als het je goed laat voelen”, lacht Goldberg.

Het is ook een dagelijks onderdeel geworden van zijn gezinsleven. Hij vraagt zijn kinderen, van acht en tien, voor het slapen gaan twee dingen te noemen waar ze die dag dankbaar voor zijn. „Of we doen two highs and a low en dan vertellen ze over twee leuke en één minder leuk ding van die dag. Ik wil die spier bij mijn kinderen trainen.”