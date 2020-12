Als de vredesduif havik wordt

En toen brak de oorlog in Ethiopië toch uit. Na maanden van toenemende spanningen gaf premier Abiy Ahmed begin november het startschot voor een groot militair offensief tegen de noordelijke regio Tigray. Honderden mensen werden gedood, honderdduizenden anderen sloegen op de vlucht. De Verenigde Naties spreken van „een totale humanitaire crisis”.

Minka Nijhuis is journaliste. Onlangs verscheen haar boek Gekkenwerk. De zorgvuldig bewaarde geheimen van een oorlogsjournalist.

Amper een jaar geleden ontving Abiy, die in 2018 aantrad, nog de Nobelprijs voor de Vrede. „Voor zijn inspanningen om vrede en internationale samenwerking te bewerkstelligen, en in het bijzonder voor zijn doortastende initiatief het grensconflict met het naburige Eritrea op te lossen”, oordeelde het Noorse comité. De oorkonde die, gezien Abiy’s korte staat van dienst als regeringsleider en de door-etterende onrust in het land ook toen al premature trekjes had, dreigt nu in rap tempo een farce te worden.

Ook Barack Obama was nog maar kort in functie toen hij werd genomineerd; de deadline voor de nominaties voor de Nobelprijs voor de Vrede verstreek twaalf dagen nadat hij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2008 had gewonnen. Toen hij naar Oslo reisde om de eer in ontvangst te nemen, resideerde hij nog maar negen maanden in het Witte Huis. Niet zijn concrete resultaten, maar zijn aanstekelijke belofte van ‘Change’ en ‘Yes We Can’ zwiepte andere kandidaten van de lijst.

„For what?” reageerde Obama dan ook zelf, zo schrijft hij in zijn net verschenen autobiografie A Promised Land. Toch zei hij geen nee tegen ’s werelds meest prestigieuze onderscheiding, want dat statement wilde hij als nieuwbakken president niet op zijn conto schrijven. In een recent interview met schrijver Tommy Wieringa vertelde Obama hoe hij besloot de nog onverdiende prijs als aanmoediging te beschouwen.

De Nobelprijs voor de Vrede weigeren is ingewikkelder dan hem winnen.

Een wrange bijsmaak

In de honderdtwintig jaar van het bestaan van de vredesprijs heeft alleen de Noord-Vietnamese politieke leider Le Duc Tho voor de eer bedankt, toen de prijs hem en de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsadviseur Henry Kissinger in 1973 werd toegekend voor het sluiten van een vredesakkoord. . „Bourgeois”, noemde Le Duc Tho de prijs, conform het gedachtegoed van het communistische regime. Bovendien, voegde hij er aan toe, was van vrede geen sprake, aangezien de Verenigde Staten het bestand alweer hadden geschonden. Het kwam Le Duc Tho niet slecht uit dat hij zo zijn Amerikaanse tegenspeler in een lastig parket plaatste.

Kissinger, op zijn beurt, aanvaardde de prijs, al schonk hij het geld aan een goed doel en liet hij wijselijk verstek gaan bij de uitreiking. Toen twee jaar later de Noord-Vietnamese troepen Saigon binnen marcheerden, bood hij aan zijn onderscheiding alsnog af te staan. Dat dat niet mogelijk was, wist hij ook wel.

Een vredesprijs voor degene die een oorlog beëindigde, maar hem ook begon, geeft een wrange bijsmaak. Met de toekenning aan Kissinger, mede verantwoordelijk voor in het geheim uitgevoerde bommentapijten op Laos en Cambodja en luchtaanvallen op Hanoi, was de eerste grote controverse in de geschiedenis van de prijs geboren. Symbolisch genoeg droeg de carrière van Alfred Nobel (1833-1896) evenmin bij aan de wereldvrede. De Zweedse chemicus en zakenman verdiende zijn fortuin met de uitvinding van dynamiet en het patent op een explosief met nitroglycerine.

De keuze voor politieke prominenten verzekert de Nobelprijs van internationale aandacht en allure, ze zorgt ook voor een smet op het blazoen. De vredesduif van vandaag kan immers de havik van morgen zijn, zoals nu in Ethiopië weer blijkt. Obama intensiveerde tijdens zijn presidentschap de aanvallen met drones in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied waarbij duizenden burgers werden getroffen en stuurde dertigduizend nieuwe troepen richting de Afghaanse hoofdstad Kabul. Zijn inzet van drones in the War on Terror in Jemen en Somalië eiste heel wat meer burgerslachtoffers dan de ‘chirurgische precisie’ van deze onbemande vliegtuigen wil doen geloven. Na twee termijnen in het Witte Huis zou Obama’s nominatie minder luid bejubeld zijn geweest.

Van onbesproken gedrag

Bij de toekenning van de andere Nobelprijzen gaat men veel minder overhaast te werk. De laureaten voor scheikunde, natuurkunde en medicijnen danken hun onderscheiding aan een lange wetenschappelijke loopbaan.

Nu zijn er ook onder de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede genoeg op wie niets af te dingen valt – maar zij doen doorgaans geen gooi naar het centrum van de politieke macht. De statuur van de Tibetaanse geestelijk leider Dalai Lama en de Zuid-Afrikaanse geestelijke Desmond Tutu is altijd ongeschonden gebleven.

Ook de huidige regeringsleider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, leek een ideale kandidaat. Zij werd in 1991 onderscheiden vanwege haar geweldloze strijd voor democratie en mensenrechten in dat land. Ruim twintig jaar, waarvan vijftien onder huisarrest, bleef ze haar principes trouw. Maar dat isolement voorzag haar ook van schone handen en een onbetwist moreel gelijk. De echte test kwam pas nadat ze haar officiële zetel als regeringsleider had ingenomen en moest manoeuvreren met een leger dat cruciale politieke macht bezat.

Suu Kyi faalde van meet af aan in haar verantwoordelijkheid op te komen voor de zwaar vervolgde en grotendeels stateloze Rohingya-minderheid. Ze weigerde bovendien de geweldsoperatie van het leger die honderdduizenden burgers naar Bangladesh verdreef, te veroordelen. En toen ze een jaar geleden bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag betoogde dat het militaire optreden geen genocide was maar contra-terreur, was het internationaal gedaan met haar reputatie.

Het imago van Kissinger deukte met het verstrijken van de tijd weer behoorlijk uit, ook al bestond zijn spijt over de oorlogsdaden slechts uit de constatering dat in Vietnam „tactische fouten” waren gemaakt en zou hij in de sfeer van de Koude Oorlog nog genoeg andere dubieuze operaties op zijn conto schrijven. Op hoge leeftijd reisde hij als veelgevraagd adviseur over internationale politieke kwesties de wereld rond; in 2016 was hij spreker in het programma rond de uitreiking van de Nobelprijs en pleitte hij ervoor Donald Trump een kans op de prijs te geven.

Suu Kyi wordt vanwege haar extreme pragmatisme en het verkwanselen van mensenrechten waarschijnlijk verguisd tot in haar graf – al was haar houding van destijds nog zo moedig en van grote betekenis voor het land. Nooit eerder tuimelde een internationale darling zo snel en zo genadeloos van het voetstuk waarop ze door de wereld even hoopvol als kritiekloos was geplaatst. Onder medewinnaars gaan zelfs stemmen op haar de prijs te ontnemen.

Talloze anderen buiten beeld

Dat staat in scherp contrast met de bijna-heiligverklaring die haar vijfentwintig jaar eerder ten deel viel. Dat het oordeel over haar zo veel harder uitvalt dan over andere laureaten die vuile handen maakten, zegt evenveel over de overspannen bewieroking aan vermeende heiligen en helden als over het onvermogen te incasseren dat die juist in de wereld van de politiek niet bestaan.

Er valt meer af te dingen op het met veel tamtam onderscheiden van politieke prominenten of politieke kopstukken-in-spé. Zo legt het de nadruk op vrede als een proces dat top down wordt aangestuurd. Daarmee blijven talloze anderen al te makkelijk buiten beeld, terwijl hun verdiensten voor de samenleving net zo onmisbaar zijn. Denk aan de eigenaar van een theehuis in de stad Yangon in Myanmar die, terwijl de gure wind van boeddhistisch nationalisme door het land trok, iedereen als vanouds welkom bleef heten. Of het uit sjiieten en soennieten bestaande orkest in Bagdad, dat zo lang mogelijk bleef musiceren tijdens de burgeroorlog in Irak. Of de reddingswerkers Witte Helmen in Syrië die het motto ‘wie een leven redt, redt de mensheid’ hoog houden in een krachtenveld dat burgers van verschillende etnische en religieuze achtergronden uiteendrijft. Of de massaprotesten in Hongkong en Thailand die laten zien hoe talloze onbekenden zich inzetten voor verandering ten goede. Deze bewegingen zetten zichzelf vooral neer als een collectieve inspanning; ze vermijden het naar voren schuiven van sterren juist zo veel mogelijk.

Het Nobelcomité haalde dit jaar teamwerk voor het voetlicht en riep het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties tot winnaar uit: „Vanwege zijn inspanningen om honger te bestrijden, vanwege zijn bijdrage aan het verbeteren van de omstandigheden voor vrede in door conflicten getroffen gebieden en omdat het een drijvende kracht is achter de inspanningen om het gebruik van honger als een wapen van oorlog en conflict te voorkomen.”

Wishful thinking

Desondanks zal een toekomstige Nobelprijs voor de Vrede weer naar een politieke vip gaan. Dat past nu eenmaal beter bij het ambitieuze streven naar een betere wereld zoals de Nobelprijs voor de Vrede die symboliseert. Een dergelijke laureaat spreekt bovendien meer tot de verbeelding dan een organisatie zonder duidelijk gezicht – dat is in de permanente veldslag om de schijnwerpers mooi meegenomen.

Maar in een tijdperk van populisme, opgepookte vijandbeelden en pogingen democratische instituties te ondermijnen, telt het morele gezag van een politiek leider meer dan ooit. Tegen die achtergrond draagt het comité voor de Nobelprijs voor de Vrede een extra zware verantwoordelijkheid. Natuurlijk, de leden van het Nobelcomité zouden ’s werelds meest prestigieuze onderscheiding voortaan ook alleen postuum kunnen ontvangen, maar dat zou wel erg veel afbreuk doen aan de betekenis.

Beoordeel politieke kandidaten op zijn minst op hun verdiensten én laat ze pas in aanmerking komen als ze een flink aantal jaren aan de macht zijn. Beoordeel hen ook op hun bereidheid die macht weer af te staan. Een Nobelprijs die fungeert als aanmoediging voor net aangetreden leiders of als wishful thinking over vrede, graaft zijn eigen graf.