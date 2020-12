‘Advocaten van kroongetuige Nabil B. staan op de dodenlijst’

Peter Schouten en Onno de Jong, de twee advocaten van Kroongetuige Nabil B., staan op een dodenlijst. Daarvoor zijn ze gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), meldt De Telegraaf vrijdag. Ook misdaadverslaggever en B’s vertrouwenspersoon Peter R. De Vries zou ernstig gevaar lopen. Het drietal staat B. bij in het grote liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien andere verdachten.

De waarschuwing van de NCTV is voor de advocaten geen reden om hun werk in het proces neer te leggen. „We blijven ons werk doen. De kroongetuige kan op ons rekenen”, aldus Onno de Jong tegen de krant. Ook Peter Schouten denkt er niet aan te stoppen met de verdediging van B. Wel vinden ze dat ze onvoldoende gedetailleerd en onvolledig over de dreiging zijn geïnformeerd. „We zijn slechts in algemene termen op de hoogte gesteld”, stelt Schouten. Een woordvoerder van de NCTV zegt desgevraagd tegen NRC niet in te gaan op vragen over de dreiging.

Hij vindt het nieuws bovendien „uitermate vervelend” voor B., zo zegt Schouten tegen De Telegraaf. „Die is al zijn broer en eerste advocaat kwijtgeraakt en zit nu ook nog eens met de angst dat zijn huidige advocaten en zijn vertrouwenspersoon iets overkomt. Dat geeft een enorme druk”. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het strafproces Marengo, dat draait om drugscriminaliteit. Hij wordt in verband gebracht met onder meer de moorden op advocaat Derk Wiersum en op de broer van de kroongetuige. De broer van B., Reduan werd twee jaar geleden doodgeschoten in Amsterdam. Hij werd niet in verband wordt gebracht met het criminele circuit,