Te snel, te laat, te rooskleurig, te zwartgallig. Van de startdatum voor het grote vaccineren wordt veel gevonden, maar is de grootste flater niet dát Hugo de Jonge hem zo plompverloren dropte? GGD-directeuren, verpleeghuizen, huisartsen, het RIVM: allemaal hoorden ze het hem dinsdag ineens verkondigen tegen de microfoonhengelaars op het Binnenhof.

Overrompeld trokken die uitvoerende organisaties een voor een die hengels hun eigen kant op in de dagen erna, om de modder te tonen waar zij met hun poten in staan. Hobbels. Haken. Ogen. Ze staan alvast openlijk hun voorgevels te impregneren zodat de klachtenregen daar straks langs af kan glijden: aan ons lag het niet. Dat hebben ze wel geleerd van de hoosbuien na het testdebacle.

Want regenen zal het. Probeer je eens voor te stellen hoe de eerste drie maanden van 2021 eruit zullen zien. Terwijl flesjes, injectienaalden en blote bovenarmen de nieuwsbeelden domineren, blijven ‘de maatregelen’ nog steeds van kracht. Alleen de zwaksten en hun verzorgers krijgen immers een prik. Op de radio wordt, bij schetterende koperblazers, de bevrijding uitgeroepen, maar niemand mag de schuilkelders verlaten. En buiten de zon maar schijnen.

Tegelijkertijd beginnen dan pas de echte faillissementen te komen. Tegen de 6.500 tot 10.000 verwachten economen van ING.

De ontslagen, de sterfgevallen door gemiste diagnoses en uitgestelde behandelingen, de zelfmoorden, de armoedegolf: die grimmige nasleep staat ons te wachten, na een jaarwisseling die ook wel geen vlinderachtige fuif zal zijn.

Horecabazen hebben aangekondigd half januari tot muiterij over te gaan. Andere sectoren zullen volgen. En als de prikken zijn uitgedeeld in de verpleeghuizen neemt het ongeduld toe. Het is nu voorbij toch? We gaan gewoon weer feesten. De ME krijgt het druk.

En dwars door dat macabere carnaval marcheren de verkiezingscampagnes. Die stoken de verdeeldheid wat op. Die beginnen alvast aan de crisisevaluatie, en bekladden de vermeende nalatigen met hun retorische graffiti.

Ook daartegen staan al die instanties nu alvast hun gevels te impregneren. Door „4 januari” te roepen heeft De Jonge zichzelf alvast van schoenen tot kuif met teflon ingesprayd. Aan hem ligt het niet! Deze doorpakker kunt u met een gerust hart verkiezen!

Hij pakt zo stevig door dat hij de uitvoerenden overvalt. Die kunnen nu weinig anders dan via de media anticiperen op de kritiek te sloom te zijn. Onvermijdelijke gevolg is dat ze nu publiekelijk worden afgekat. Zure Hollandse kneuzen die alleen maar beren op de weg zien.

Die beeldvorming was tot in detail voorspelbaar. Als De Jonge dit niet voorzag, was „4 januari” roepen ernstig onnozel. Voorzag hij het wel, dan was het malicieus.

