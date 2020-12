Ze noemde het gedicht een opstel zonder diepere laag

De cadeaus stonden opgestapeld in het midden van de woonkamer in Almere. Iedereen zat op de banken eromheen – Jasper, Ava, Vince en Benjamin. Alleen Monique ontbrak. In principe draaide ze alleen dagdiensten in het ziekenhuis, voor 5 december had Monique een uitzondering gemaakt. Jasper mocht het ’s avonds vieren, als zij er maar niet bij hoefde te zijn.

„De Piet is meestal niet meer zwart, toch?” had Jasper nog geprobeerd. „Kun je dan niet weer meedoen?”

Dit is het tiende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam. Het verschijnt doorgaans in de weekendkrant en is nu bij uitzondering op vrijdag 4 december op papier te vinden.

Voor Monique zaten er te veel slechte jeugdherinneringen aan vast, het kwam niet meer goed tussen haar en Sinterklaas. Toen ze klein was werd het thuis niet gevierd, daarna deed ze er ook niet aan, dus waarom zou ze nu beginnen? „En kom niet met dat zeurverhaal over dat je zo je best hebt gedaan om je in te leven in mijn gevoel en dat ik nu ook een beetje moet meebewegen. Ik beweeg al meer dan veertig jaar mee.”

Ava en Benjamin zaten op de ene bank, Jasper en Vince op de andere. Benjamin zat in groep zes, Vince in de tweede klas van de havo, Ava in 6 vwo.

Voor ze begonnen aan het eerste gedicht fluisterde Vince: „Papa, gelooft hij nog?”

Jasper fluisterde terug dat dit vermoedelijk het laatste jaar was waarin Benjamin geloofde.

„Hoe beginnen we?” vroeg Ava.

Vince en Benjamin gingen altijd mee toen Sinterklaas bij hun opa en oma werd gevierd. Van opwinding sprong Benjamin nu op de bank, terwijl Vince zijn stiefzus uitlegde hoe het werkte: om de beurt een pakje van de stapel halen – niet voor jezelf.

Vince gaf Ava het eerste pakje. Ze begon het eerste gedicht voor te lezen:

Lieve Ava,

Sint dacht: wat is dit allemaal?

Hoe is Ava ineens zo begaan met de Nederlandse taal?

Donker of zwart, blank of wit

Sint probeert bij te houden hoe het zit

Wat mag hij zeggen en wat niet

En dan is er ook nog iets met Piet

Ava stopte met voorlezen. „Wat is dit voor shit?” Ze keek Jasper aan. „Je bent mijn stiefvader en ik hou van je en zo, maar denk je dat je grappig bent?”

„Lees maar verder”, zei Jasper, zo neutraal mogelijk. „Volgens mij werkt Sinterklaas ergens naartoe.”

Ava legde het gedicht weg en noemde het een opstel waarin ze een diepere laag miste. „Als ik verder lees, komt het hier vanavond niet meer goed.”

Jasper vroeg of ze serieus was.

„Dat wij meedoen aan deze fatu over blackface en braaf moeten meelachen, die tijd is voorbij.”

„Maar ik wilde…” Jasper werd onderbroken.

„Het gaat niet om wat jij wilde”, zei Ava. „Ik wil hier geen gedicht over voorlezen. Benjamin, pak jij maar het volgende pakje.”

Benjamin gaf zijn vader een cadeau en vroeg hoe hij wist dat Sinterklaas ergens naartoe werkte.

Jasper gaf geen antwoord en las zijn gedicht voor:

Theater is een oog op de diepere realiteit

Gedichten, moeten die rijmen?

Alleen in een wereld waar regels bestaan

Voor ons bestaan die regels niet

Vrij zijn wij

Voorheen niet altijd, maar wel in de toekomst

„Stop maar”, zei Ava. „Wat ben je aan het doen?”

Jasper vroeg wat ze bedoelde.

„Waarom lees je mijn gedicht niet goed voor?”

„Wat?” zei Jasper.

Ava somde op: „Niet rustig genoeg, niet met genoeg aandacht, niet in het juiste ritme. Waarom saboteer jij wat ik heb geschreven?”

„Wat jij hebt geschreven?” Benjamin begreep het niet meer. „Hoe dan?”

Jasper wist even niet wat hij moest doen. Zorgen dat Benjamin niet zou horen wat verder werd gezegd? Of was het juist goed als hij het wel hoorde? Moest Jasper ruzie maken met Ava? Of moest hij het laten gaan en opnieuw haar gedicht lezen? Het enige dat hij zeker wist: dit werd een lange maand.