Wildgroei aan plannen voor waterstof vergt landelijke coördinatie

De energietransitie brengt oud-Hollandsche zekerheden aan het wankelen. In plaats van de strijd tégen wind en water, is een strijd óm wind en water losgebarsten. Centraal daarin staat de productie van zogenoemde ‘groene waterstof’, een gas dat als brandstof kan dienen en dat gewonnen wordt door elektrolyse van water.

Voor het maken van waterstof, dat algemeen erkend wordt als een van de oplossingen om in de toekomst een fossielvrije energievoorziening te kunnen hebben, is veel stroom nodig. Liefst groene stroom (wind of zon), want anders komt bij de productie van waterstof zoveel CO 2 -vrij dat het klimaat en de planeet er alsnog alleen maar bij verliezen.

Het kabinet, en ook de Europese Unie, hebben de productie van waterstof tot speerpunt gemaakt in de energietransitie. Het kabinet presenteerde in maart dit jaar een visie op waterstof, met daarin de ambitie om in 2030 voor 3.000 tot 4.000 megawatt aan waterstofproductie te hebben. Daar is veel geld voor nodig, en dat wordt in de vorm van subsidies ook vrijgemaakt. Daarbovenop kwam de Europese Commissie in oktober ook met een waterstofvisie, waarin becijferd werd dat er voor honderden miljarden aan publiek en privaat geld nodig is om de transitie tractie te geven en innovatie en werkgelegenheid stimuleren. Ook geopolitiek is het voor Europa verstandig om niet te afhankelijk te worden van regio’s als Azië en het Midden-Oosten, die met de massale productie van goedkope groene waterstof (zonne-energie) de wereldmarkt kunnen domineren.

Mede dankzij de grote potten geld die klaarstaan leidt dat tot een wildgroei aan waterstofplannen. Zo presenteerden de drie noordelijke provincies samen met een consortium van bedrijven als Shell, Nouryon en Engie recent een plan om voor 6.500 MW aan waterstoffabrieken neer te zetten. En ook elders in Nederland duiken regionale plannen op voor in totaal nog eens 3.200 MW aan waterstof. Alles bij elkaar drie keer meer dan gewenst, met een navenante toename van de stroomvraag op het elektriciteitsnet.

De impact van al deze ambities laat zich raden: ze overschrijden de budgetten die de overheid ervoor had gereserveerd en om op een groene manier waterstof te maken is een verveelvuldiging nodig aan windmolenparken op zee. Ook dat kost vele miljarden.

Hier komt een aantal politieke en economische dossiers samen. De wens van het Noorden (en ook Zeeland) om mee te doen met de waterstofhausse is legitiem: die regio’s kampen al jaren met hoge werkloosheid. Nieuwe grootschalige werkgelegenheidsprojecten als waterstof kunnen het economisch tij wellicht keren.

Tegelijkertijd bestaat het risico dat met de wildgroei aan regionale plannen een herhaling optreedt van wat er met de bouw van datacentra gebeurd is. Provincies gaven daar zonder landelijke coördinatie vergunningen af voor de bouw van deze centra, met gigantische toename van de stroomvraag tot gevolg.

Het is duidelijk dat provincies en regio’s niet zelfstandig moeten beslissen over zoiets wezenlijks, complex en duurs als de energietransitie. Nationale coördinatie is niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. Een kabinetsvisie op waterstof alleen is daarvoor niet voldoende. Beter zou het zijn om op landelijk niveau alle plannen te verzamelen en een integrale afweging te maken tussen de maatschappelijke kosten en baten. Samenwerking in Europees verband verdient hierbij de voorkeur: zoek uit waar groene waterstof tegen zo laag mogelijke kosten het best geproduceerd kan worden. De energietransitie verdient beter dan een platte race om subsidiegelden.