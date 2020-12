Waarom belt de ECB de ene bank wel en de ander niet?

Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan. Het zijn vaak de grote jongens van de financiële wereld die na persconferenties van Christine Lagarde, de chef van de Europese Centrale Bank, worden getrakteerd op extra telefonische uitleg over monetaire besluiten. Ze krijgen telefoontjes van ECB-hoofdeconoom Philip Lane, zo meldde The Wall Street Journal (WSJ) deze week. Zij wel – en andere banken, vermogensbeheerders en obligatiebeleggers dus níet.

Een primeur kun je het artikel van de krant amper noemen: de telefoongesprekken staan keurig in de agenda van de Ier Philip Lane, die de ECB publiceert. Opmerkelijk is het verhaal wel. Want hoewel bekend is dat centrale bankiers nauw contact onderhouden met het financiële circuit – ze moeten goed weten wat daar speelt – lijkt het gelijke speelveld hier nogal ver te zoeken.

Lane is als hoofdeconoom invloedrijk binnen het bestuur. Hebben de instellingen die hij bijpraat, tot nu toe maximaal elf per keer, geen concurrentievoordeel? Die vraag, die WSJ ook opwerpt, ligt gevoelig. Met haar lage rentebeleid en de opkoop van staats-en bedrijfsschuld beïnvloedt de ECB de koersen op de financiële markten fors.

De selectiecriteria van het clubje dat wordt gebeld zijn ‘schemerig’

„Heel onhandig” noemt Carsten Brzeski de gang van zaken aan de telefoon. Hij is ECB-watcher voor ING in Frankfurt, maar wordt na ECB-vergaderingen nooit gebeld door Lane. „Daar ben ik niet gefrustreerd over, maar de selectiecriteria van dit exclusieve clubje zijn erg schemerig”, aldus Brzeski. Tegenover WSJ zegt een ECB-woordvoerder dat Lane instellingen belt die de ECB „nauw volgen”. „Kennelijk valt ING daar niet onder”, zegt Brzeski smalend. Hij vindt deze „niet transparante” werkwijze niet passen bij Lagarde, die juist „de grote communicator wil zijn.” Als de ECB met marktpartijen wil praten, kan zij een videogesprek organiseren zonder een voorselectie te maken, suggereert hij.

BlackRock en Pimco

De telefoontjes van Lane begonnen in maart, toen de ECB de eerste corona-noodmaatregelen nam. Beleidsanalisten van elf instellingen werden opgebeld. Waaronder de eerder genoemde banken en ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock en de grote obligatiebelegger Pimco.

Bij elke vergadering daarna veranderde het lijstje van samenstelling, hoewel opvalt dat enkele grote spelers, zoals BlackRock en de banken Goldman Sachs, UBS en Barclays meermaals Lane aan de lijn kregen.

In 2015 kwam toenmalig ECB-bestuurslid Benoît Coeuré onder vuur te liggen omdat hij, tijdens een conferentie-etentje in Londen, marktgevoelige informatie prijsgaf. Dat was vóór een ECB-vergadering. Lane onderstreepte woensdag in een interview met Reuters dat telefoontjes ná vergaderingen plaatsvinden. Alleen „publieke” informatie wordt besproken: de besluiten zijn vlak daarvoor al gepubliceerd.

Maar daarmee is de timing van de telefoontjes nog steeds problematisch, vindt Brzeski.

Na persconferenties van Lagarde gebeurde het de laatste maanden nogal eens dat Lane de ECB-communicatie moest bijsturen, omdat beleggers uitspraken van Lagarde ‘verkeerd’ interpreteerden. „Lagarde heeft een paar keer geblunderd”, zegt Brzeski. Tijdens haar persconferentie in maart suggereerde ze dat de ECB het Italië niet zou steunen in de coronacrisis, waardoor de Italiaanse rente fors opliep.

In september wekte Lagarde de indruk dat de ECB een hoge eurokoers zou tolereren. In beide gevallen moest Lane die boodschap „rechtzetten”, zegt Brzeski. Hij vraagt zich af: „Wisten degenen die werden gebeld wat Lane zou schrijven in zijn blogs?”. Het is prima, zegt Brzeski, dat de ECB in gesprek gaat met „het vakpubliek. Maar doe dat dan drie dagen ná de vergadering, en niet in een exclusief clubje.”

De kwestie laat bovenal zien hoezeer de ECB, net als andere centrale banken, steeds afhankelijker is geworden van grote beleggers. Het monetair beleid wordt niet langer alleen gevoerd via het rentetarief, maar ook door de massale opkoop van obligaties. De ECB wil zo de langetermijnrente omlaag drukken. Maar dan moeten financiële instellingen wel een beetje meewerken in de richting die de centrale bank heeft uitgedacht.

Grote banken en beleggers willen op hun beurt duidelijkheid van de ECB over het huidige en het toekomstige beleid, want ze kunnen daar veel geld aan verdienen – of mee verliezen. Dat leidt tot veel wederzijds aftasten, zenden en ontvangen. Hoe je deze dialoog eerlijk en transparant kunt voeren, blijft voor centrale banken lastig.