VS dwingen China op de beurs tot meer transparantie

Opnieuw zet Washington Beijing zakelijk onder druk. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam woensdag een wet aan waarmee Chinese bedrijven hun notering aan Amerikaanse aandelenbeurzen kunnen verliezen als ze niet voldoen aan de eisen voor boekhoudcontroles. De Chinese beurzen openden donderdag lager na het nieuws.

Het wetsvoorstel werd unaniem aangenomen door het Huis van Afgevaardigden – net zoals in de Senaat afgelopen mei gebeurde. President Trump zal de wet waarschijnlijk ondertekenen. Verwacht wordt dat zijn opvolger Joe Biden niet veel milder zal zijn; ook Democraten hekelen de vermeende oneerlijke concurrentie door China.

Amerikaanse investeerders zijn financieel bedonderd Chris Van Hollen, senator Democratische Partij

Hoewel de wet opgaat voor alle buitenlandse bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten, maken de opstellers er geen geheim van dat de regels gericht zijn tegen Chinese bedrijven. Een van hen, de Democratische senator Chris Van Hollen, verklaarde woensdag dat Amerikaanse investeerders „financieel zijn bedonderd nadat ze hebben geïnvesteerd in schijnbaar legitieme Chinese bedrijven die niet aan dezelfde normen worden gehouden als andere beursgenoteerde bedrijven.”

Controles door toezichthouder

De wet is een gevolg van het feit dat het de VS niet lukt om de Chinezen boekhoudfraude aan te laten pakken. De regering in Beijing verbiedt inzicht in gecontroleerde bedrijfsrekeningen van Chinese bedrijven door buitenlandse toezichthouders, zoals de Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), dat waakt over de onafhankelijke controle van de bedrijfscijfers van beursgenoteerde bedrijven.

Straks mag er in de VS niet meer worden gehandeld in aandelen van buitenlandse bedrijven die drie jaar op rij niet voldoen bij controles door de PCAOB. Onder andere webwinkel Alibaba, technologiebedrijf Pinduoduo en oliegigant PetroChina hebben geld opgehaald bij Amerikaanse investeerders met een notering in de VS. Bedrijven moeten onder de nieuwe wet ook open zijn over eventuele staatsinmenging.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak op een persconferentie vóór de stemming in het Amerikaanse Congres van discriminerend beleid. „In plaats van barrières op te werpen, hopen we dat de VS een eerlijke omgeving kunnen bieden voor buitenlandse bedrijven,” citeerde Reuters.

Experts zeiden tegenover het persbureau dat Chinese bedrijven onder meer overwegen om elders een extra notering te krijgen, zodat hun aandelen verhandelbaar blijven als ze van de Amerikaanse beurs worden verbannen. Onder meer Alibaba is sinds kort ook genoteerd in Hongkong.

Amerikaanse beleggers verloren dit jaar veel geld toen het aandeel Luckin Coffee ruim 80 procent daalde nadat omzetcijfers van de Chinese koffieketen verzonnen bleken. Luckin werd daarna geschrapt van de Nasdaq.