De freakshow van Fargo heeft veel maniertjes maar weinig diepgang

Oraetta Mayflower. Doctor Senator. Swanee Capps. Dick ‘Deafy’ Wickware. Seriemaker Noah Hawley is het verzinnen van originele namen voor personages in Fargo niet verleerd. Maar gedenkwaardige namen maken nog geen gedenkwaardige personages, zo blijkt aan het einde van een onevenwichtig en overvol vierde seizoen.

De populaire serie, gebaseerd op de filmklassieker van de gebroeders Coen, blijft dankzij stijlvolle aankleding en uitstekende cinematografie een lust voor het oog. Aan de casting ligt het kwaliteitsverlies ook niet, bijna alle rollen worden ingevuld door topacteurs. Andere aspecten komen deze keer gewoon minder goed uit de verf, vooral door zwakke scripts die de scherpte van de eerdere seizoenen missen (iedere reeks heeft een nieuwe setting met andere acteurs). Het verhaal over rivaliserende misdaadorganisaties in de jaren vijftig van de vorige eeuw maakt de potentie simpelweg niet waar.

De eerste aflevering zet de belangrijkste spelers nog wel effectief neer. We zien de geschiedenis van de verschillende rivaliserende misdaadfamilies in het Amerikaanse Kansas City. De vrede tussen de criminele partijen in de stad wordt bewaard door de jongste zoons van de families met elkaar uit te wisselen. De zorg voor andermans kind moet voor wederzijds respect zorgen.

Zo’n ruil vindt ook plaats tussen jongens uit de Italiaans-Amerikaanse bende van Josto Fadda (Jason Schwartzman) en de Afro-Amerikaanse bende van Loy Cannon (Chris Rock). De ruil zorgt uiteraard niet voor rust en een oorlog lijkt onvermijdelijk. Het seizoen wordt verder onder meer bevolkt door een verknipte zuster met een raar loopje, een politieagent met een obsessief-compulsieve stoornis, een lesbisch gangsterduo en een tienermeisje dat slimmer is dan iedereen.

Stuntelig

Na een sterk begin gaat het verhaal in een lagere versnelling. Dat hoeft niet erg te zijn, de kracht van Fargo ligt in de karakterschetsen, de manier waarop stuntelige types omgaan met absurde situaties. De serie maakt altijd ruimte voor excentriekelingen, maar Hawley maakt het deze keer te bont. Zo is daar de eerder genoemde Oraetta Mayflower, een zuster die haar patiënten vergiftigt. Actrice Jessie Buckley weet wel raad met zulke rollen en heeft veel lol met Oraetta. Meer dan een stripfiguur wordt ze echter niet, iets wat het geval in bij meerdere personages. Veel maniertjes, weinig diepgang.

Lees ook De serie is beter. Wat showrunners kunnen leren van Fargo

Opvallend genoeg speelt komiek Chris Rock zijn hoofdrol zo humorloos mogelijk. Hij weet zich goed staande te houden als serieuze gangster, maar gedenkwaardig is hij niet. De door Jason Schwartzman gespeelde concurrent Josto past beter in de Fargo-formule en hij weet de juiste balans tussen humor en ernst te vinden. „Amerika houdt van misdaadverhalen omdat Amerika een misdaadverhaal is”, zegt hij op een gegeven moment. Hawley wil graag een breder verhaal vertellen over een land dat opgebouwd werd met behulp van geweld, onderdrukking en racisme. Hij doet dat door zijn acteurs lange monologen uit te laten spreken. Die halen vooral de vaart uit het verhaal en maken weinig indruk. Ook de moorden voelen routineus aan. We hebben het allemaal al eens eerder gezien.

Toch weet ook dit seizoen op sommige momenten het allerhoogste niveau te bereiken. Dat is vooral het geval in een grotendeels losstaande, door The Wizard of Oz geïnspireerde aflevering. Daar weet de serie eindelijk weer te stralen. Daarna komen we echter terug op aarde met een weinig enerverende climax. Dat komt vooral omdat het weinig uitmaakt welke partij de strijd wint. De laatste aflevering heeft een relatief korte speelduur: in minder dan veertig minuten struikelt het seizoen naar het einde.

Zeker in het weergaloze tweede seizoen stapte deze serie uit de schaduw van de geliefde film. Het derde seizoen vertoonde al scheurtjes die nu nog zichtbaarder worden. Een stap terug dus, al is de schade niet onherstelbaar. Met een compacter verhaal en een lager freakshow-gehalte is er nog een toekomst denkbaar voor Fargo.

Serie Fargo seizoen 4 Van: Noah Hawley. Met: Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Ben Whishaw. Videoland, 11 afleveringen. ●●●●●