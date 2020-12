Ze doen wat veel jongens doen: hutten bouwen, zwemmende meisjes begluren

Er is geen braadstuk. De oven van oma en opa blijft leeg, in Roemenië tijdens de Kerst. Er is ook geen huis, op Sicilië waar hun dochter naartoe vertrok om de kost te verdienen. Er is alleen een gammele schuur op het erf van een boer. Overdag werkt ze voor een habbekrats in zijn tomatenkas. Haar hele lijf doet pijn. Uit liefde liegt ze tegen haar ouders thuis, over haar huis, haar lot; uit liefde liegen die terug, over hun goed gevulde oven. De wereld in Oogst, de nieuwe roman van de Belgische Sien Volders (1983) is grimmig. Voor velen geldt ‘waar gebeurd’ als een aanprijzing voor een roman, maar in dit geval zou je juist willen dat dat niet gold.

Armoe troef is het, in deze sociale roman. Volders toont de erbarmelijke omstandigheden waaronder haar personages leven moeten, voluit, zonder tot verlossing te komen. Een sprankje hoop op verbetering is er weliswaar, maar op het einde van het boek slaat dat om in het tegendeel: het leek niet erger te kunnen worden, maar dan kan dat toch, alsnog. Oogst is een hartverscheurend, schrijnend boek.

Knap van Volders is dat Oogst toch echt een roman is en geen aanklacht, hoe terecht die ook zou zijn. Dat komt extra hard aan nu de gegevenheden vertaald zijn naar een verhaal. De personages, de moeder, haar zoon, de grootouders, maar ook de bijfiguren, zijn geen eenduidige goudeerlijke ploeteraars, het zijn mensen die trachten overeind te blijven, er wat van te maken en daarbij zo hun fouten maken. Vaak noodgedwongen, dat wel, want welke kant moet je op als je geen kant op kunt? Volders beschrijft hun levens heel zintuiglijk, met aandacht voor geuren, kleuren en geluiden. Het vertelperspectief verschuift steeds van de moeder naar de zoon naar de grootmoeder. Elk leeft in een eigen wereld, al zitten moeder en zoon nog zo dicht op elkaars lip.

Schaars gekleed

De meeste hoop biedt de verhaallijn van de zoon. De jeugd heeft de toekomst, zelfs waar nauwelijks sprake is van een toekomst, dus volgen we de jongen op zijn verkenningstocht door een bos. Er zijn vossen, met jongen, en er komen vrienden, twee: de een de zoon van een autochtone boer, de ander de zoon van een Tunesische landarbeider. Ze doen wat jongens doen, hutten bouwen, elkaar trouw zweren, zwemmende meisjes begluren. Maar in de schoolbus worden ze beschimpt: ze horen niet met elkaar om te gaan. En als ze de wereld van de volwassenen bekijken (een afgelegen schuur, schaars geklede vrouwen, mannen die aan komen kakken met wat geld in de zak) dringt tot hen door dat de vrouwen dezelfde taal spreken als Lucian: Roemeens. En dat dat niet zomaar is. Hun vriendschap is verdoemd. Tegen de klippen op blijf je hopen van niet.

Volders schrijft nergens omheen. Ze benoemt gevoelens van haar personages vaak kort, zakelijk haast. ‘Splinters in haar borstkas’, staat er simpelweg, bij teleurstelling of schaamte. Op andere momenten, knap gedoseerd, pakt ze juist uit: ‘Dit is het dan. Hun huis, hun redding. [...] Een slop is het, een hok, een wrak van een hut, een krot, een schaamlap voor onderdak.’ Het is ritmisch proza, met veel zeggingskracht. De beelden en de gezichten die Volders oproept blijven je bij.



Sien Volders: Oogst. Hollands Diep, 224 blz. € 22,99 Oogst. Hollands Diep, 224 blz. € 22,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 december 2020