Tientallen gemeenten geven mondkapjes aan minderbedeelden

Sinds het deze maand verplicht is een mondkapje te dragen in publieke ruimtes, hebben tientallen gemeenten gratis mondkapjes verstrekt aan minima. Zeker 55 gemeenten delen herbruikbare mondkapjes uit aan mensen met een bijstandsinkomen of net iets meer. Dat blijkt uit een inventarisatie van regionale media. Gemeenten sturen de mondkapjes op, leggen ze bij voedselbanken of laten ze verstrekken via zorg- en hulpinstanties.

Rotterdam, een van de eerste gemeenten die gratis mondkapjes verschafte, heeft er tot nu toe 40.000 verstrekt. Nadat het in juni verplicht werd mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer, kregen mensen met een laag inkomen een vergoeding om een mondkapje bij de HEMA te kopen. Ook klanten van de voedselbank kregen een gratis mondmasker.

Dat is nodig, zegt Jack Koops van de voedselbank in Groningen, die wekelijks zeker 2.500 mensen ondersteunt. „Als mensen al geen geld hebben om eten te kopen, staat het aanschaffen van een mondkapje een aantal prioriteiten lager”, zegt hij. Daarbij riskeren mensen een boete van 95 euro bij het niet naleven van de regels. „Ze krijgen ze nu van ons, we zijn er niet alleen voor voedsel maar ook voor dit soort nevenactiviteiten. Onze klanten zijn heel blij dat ze nu toch beschermd zijn.”

Woensdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens leven. In de stad Groningen, waar een op de zes kinderen in armoede opgroeit, zijn mondkapjes gestuurd naar inwoners met een zogenaamde Stadjerspas. Zij verdienen tot 120 procent van de bijstandsnorm, wat neerkomt op een maandelijks inkomen van maximaal 1.208 euro voor alleenstaanden en 1.725 euro voor samenwonenden. In totaal krijgen 15.000 inwoners twee mondkapjes per persoon, zodat er altijd één gedragen kan worden.

Ook gaf de gemeente 3.000 mondkapjes aan de voedselbank en de kledingbank in de stad. Het aankopen, inpakken en verzenden van de 33.000 mondmaskers kost de gemeente iets meer dan 1 euro per stuk, zegt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft.

Bovendien zorgen de gratis mondmaskers in sommige gemeenten voor extra werkgelegenheid. Gemeenten zoals Arnhem, Groningen en Tilburg laten de mondkapjes maken en inpakken door lokale naaiateliers en sociale werkplaatsen. Zo worden in Groningen de mondkapjes gemaakt bij Vanhulley, een naaiatelier waar vrouwen zonder de juiste vooropleiding werkervaring kunnen opdoen. Inpakken gebeurt bij een sociale werkvoorziening in de stad.

Het initiatief wordt in Groningen met enthousiasme ontvangen, ziet de gemeente. „Maar we kwamen ook een verhaal tegen van een vrouw die schrok van een brief met het gemeentelogo op de deurmat”, zegt Van ’t Hooft. „Toen ze ’m opendeed en de twee mondkapjes zag, was ze gelukkig blij.” Het was een bevestiging voor de gemeente dat mensen soms schrikken van overheidsbrieven. Gaan ze de mondkapjes nu in een blanco envelop versturen? „Nee”, zegt de woordvoerder. „Bewoners mogen van ons ook weleens leuke post krijgen, toch?”

