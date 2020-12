Tbs-kliniek liet veel steken vallen

Om 16.36 uur halen twee medewerkers zijn kamerdeur van het slot. De 37-jarige Dennie M. mag naar het groepsmoment op de extra beveiligde afdeling van tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal. Hij loopt onderweg even langs het kantoortje en vraagt de drie medewerkers of hij de geleende markeerstift al heeft teruggegeven. Nee? Hij loopt terug naar zijn kamer en komt eruit met een pistool in zijn hand. Hij schiet op de medewerkers en roept: „Dit is geen geintje, ga liggen, ga liggen.” Daarna trekt hij een mes. „Het is serieus.”

Op zondagmiddag 1 maart wisten twee tbs-gestelden zich te bewapenen, een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Na een achtervolging werd één van hen door de politie doodgeschoten. Het incident leidde tot beroering, en tot de vraag: hoe kon het zo ver komen?

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelde een onderzoek in en concludeerde in een donderdag gepubliceerd rapport dat de kliniek op meerdere punten tekortschoot. Zo was de toegangscontrole gebrekkig, was er onvoldoende anticipatie op een gijzeling en functioneerde een afdelingsteam niet goed. Terwijl de ontsnapping juist plaatsvond op een afdeling die extra berekend moest zijn op zulke incidenten.

De overleden tbs’er, Dennie M., verbleef sinds halverwege vorig jaar op de afdeling voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijke patiënten (EVBG), samen met zes anderen. Hij stond bekend als onberekenbaar, agressief, hij werd in zijn vorige kliniek eens betrapt met een mes en maakte vlogs met een naar binnen gesmokkelde telefoon. Medewerkers te slim af zijn, zei hij, gaf een kick. Daarom werd hij, net als medebewoner Antoni van H. (52), extra beveiligd: altijd minimaal één medewerker in hun directe nabijheid. Van H. was al tweemaal een gevangenis en eenmaal een kliniek ontvlucht.

IJzerzaagje en spuitbussen

Het tweetal werd nóg beter in de gaten gehouden nadat de kliniek begin februari een vluchtplan vermoedde. Bij Van H. was tijdens een kamercontrole een ijzerzaagje gevonden, verstopt in een elpeehoes, bij M. lagen twee spuitbussen met gas. Er werden op de afdeling ook aan elkaar geknoopte dweilen gevonden, verstopt in een pak mineraalwater, op het sportveld een inbussleutel en op de kamer van Van H., werkzaam op de houtbewerking, een stuk schuurpapier. Voor „persoonlijke verzorging”, zei hij.

Uit camerabeelden bleek dat Dennie M. bij Van H. eens een briefje onder de deur schoof. Ze kregen kamerafzondering opgelegd: hooguit één uur per dag naar buiten. En eind februari hand-in-handbegeleiding: buiten de kamer altijd twee medewerkers op maximaal twee meter afstand.

En toch ging het mis.

16.37 uur. Met zijn pistool dwingt Dennie M. een medewerker de kamerdeur van Van H. te openen. Samen nemen ze de medewerker in gijzeling en lopen met hem naar de deur. Tweemaal schiet Dennie M. op een toegesnelde collega. „Lopen naar de buitendeur nu”, zegt hij tegen de gijzelaar.

Bij de buitendeur schiet Dennie M. op het glas van de portiersloge en voor de ogen van de portiers dwingt hij de gijzelaar op de knieën. Hij houdt hem onder schot en zegt tegen Van H. „Zet dat mes op zijn strot”. Hij schreeuwt meermaals „Doe die deur open” en schiet nogmaals op het glas. De portiers gaan overstag. De tbs’ers lopen naar buiten, de medewerker achterlatend, en om 16.40 uur stappen ze in een gereedstaande taxi. Met geopende zijdeur rijden ze weg.

Zeven deuren kwamen ze langs, binnen vier minuten. Hoe kon dat?

Volgens de inspectie was in de gijzelingsprotocollen onvoldoende rekening gehouden met een „dynamische” gijzeling: bedoeld om buiten te komen. Er vielen geen gewonden – het wapen bleek een alarmpistool – maar hoe konden de tbs’ers aan hun wapens komen?

Door een gebrekkige toegangscontrole, constateert de inspectie. De partner van Dennie M. had begin februari een mobiele telefoon naar binnen gesmokkeld, verstopt in de bodem van haar handtas. De metaaldetector ging wel af, maar een afdelingsmedewerker liet haar door. Het was volgens de inspectie onvoldoende duidelijk wie verantwoordelijk was voor de toegangscontrole: de portier of de afdelingsmedewerker. Later lukte het haar ook het mes en het pistool naar binnen te brengen, in een boxershort met legging erover. Ze had met opzet een rok met gespen aan: de metaaldetector ging af, maar na optillen van haar rok mocht ze alsnog door.

Op de kamer van Dennie M. liep ze direct naar het toilet, waar ze de spullen verstopte, terwijl ze niet onbegeleid op zijn kamer mocht zijn. Toch gebeurde dit driemaal, eenmaal samen met hem.

Het team op de EVBG-afdeling was niet goed op elkaar ingespeeld. Door personeelstekort werden invalkrachten van een uitzendbureau ingezet en volgens de vaste medewerkers was niet iedereen even geschikt. Dat leidde tot frustratie, overbelasting en gebrek aan onderlinge communicatie.

Elf vacatures

De publicatie van dit rapport komt een week voordat de Tweede Kamer debatteert over de veiligheid in de tbs. Aanleiding zijn twee eerdere rapporten van de inspectie waarin die constateert dat de sector „onvoldoende is toegerust” op zijn taak. Personeelstekort speelt in de hele sector: medewerkers zijn moeilijk te vinden en blijven vaak kort.

De impact van het incident is groot, zegt Martijn Koerhuis, directeur van de Kijvelanden. „Voor de nabestaanden, de buurt, de medewerkers. Zes van hen zitten nog altijd thuis.” Zijn kliniek heeft inmiddels verbeteringen doorgevoerd. Het gijzelingsprotocol is aangepast, de bezoekersregeling verscherpt, het trainingsaanbod uitgebreid en patiënten op de EVBG eten nu met plastic in plaats van metalen bestek.

Maar het grootste probleem, personeelstekort, blijft lastig op te lossen. „We hebben nog elf vacatures openstaan, en het aanbod houdt niet over.”