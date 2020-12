Statenlid FVD uit partij gezet na eis intrekken referendum Baudet

Het lidmaatschap van Forum voor Democratie van Johan Almekinders, fractievoorzitter van FVD in de Provinciale Staten van Overijssel, is door het bestuur beëindigd. Dat bevestigt Almekinders donderdag aan NRC na een bericht op Twitter. Almekinders eiste samen met twee andere Overijsselse Statenleden dat het referendum over de positie van Thierry Baudet als partijleider werd ingetrokken.

In een brief aan het bestuur stelde Almekinders woensdag dat het referendum niet overeenkomt met de statuten van de partij en dus onwettig is. Hij en de twee andere Statenleden eisten dat het bestuur uiterlijk woensdagavond het referendum zou intrekken. Daar kreeg hij geen reactie op, zegt Almekinders. Wel kreeg hij enkele minuten nadat NRC een artikel publiceerde over de brief een mail dat zijn lidmaatschap van FVD beëindigd was. Almekinders: „Het lijkt erop dat als je kritisch bent je lidmaatschap wordt beëindigd.”

Volgens Almekinders is het niet zeker of zijn lidmaatschap zomaar beëindigd kan worden. „Ik weet niet wat de juridische status nu is en of ik het moet aanvechten.” Volgens hem zijn er meerdere leden die het referendum willen tegenhouden. Als het bestuur doorzet, zouden de briefschrijvers bestuursleden aansprakelijk willen stellen voor geleden schade aan de partij. Zij sloten een aangifte niet uit.

Het bestuur kondigde maandagavond een bindend referendum aan onder FVD-leden of Baudet partijleider kan blijven. Het was een compromis om de leden te laten beslissen over de toekomst van FVD en de huidige bestuurscrisis op te lossen. Sinds vorige week verkeert de partij in een crisis naar aanleiding van antisemitische en racistische berichten binnen de jongerentak JFVD. Baudet wilde een onderzoek afwachten maar veel andere prominente partijleden wilde de JFVD gelijk saneren. Daarop brak er een machtsstrijd uit, waarbij Baudet verweten werd dat hij ook zelf antisemitische uitspraken deed.