Slack komt in handen van Salesforce

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce heeft in zijn streven de grootste in kantoorsoftware te worden een grote slag geslagen. Het bedrijf van internetlegende Marc Benioff – 21 jaar geleden een van de eerste verkopers van software-abonnementen – neemt de zakelijke chatdienst Slack over. Dat heeft Salesforce woensdag bekendgemaakt.

Salesforce betaalt 27,7 miljard dollar (23 miljard euro), in contanten en aandelen. Een aanzienlijk deel van de aandeelhouders van Slack heeft al ingestemd met de overname. De deal wordt naar verwachting komende zomer afgerond.

Slack is een chatprogramma voor werkgerelateerde communicatie. Slack groeit hard door de coronapandemie. In het derde kwartaal, afgesloten op 31 oktober, steeg de omzet naar ruim 234 miljoen dollar, 39 procent meer dan een jaar eerder. Tegelijk lijdt Slack tientallen miljoenen dollars verlies per kwartaal. Dat was geen beletsel voor het bedrijf, in 2013 opgericht door de Canadese internetmiljardair Stewart Butterfield, om vorig jaar juni naar de beurs te gaan.

De markt voor zakelijke communicatie groeit, mede door corona en een stijgend aantal thuiswerkers. Volgens The Wall Street Journalis de wereldmarkt voor zakelijke software in 2022 goed voor 140 miljard dollar, waar dat vorig jaar nog zo’n 100 miljard was.

Gebruikers van video-, chat- en andere zakelijke diensten hanteren nu software van allerlei leveranciers door elkaar. Grote techbedrijven als Salesforce, Google en Microsoft zijn verwikkeld in een klassiek gevecht om het marktleiderschap.

Uiteindelijk zullen slechts een paar bedrijven overleven, voorspellen Amerikaanse analisten. Ze voorzien voor volgend jaar een reeks aan overnames op de markt voor zakelijke software. Als eigenaar van Slack kan Salesforce straks beter concurreren met het veel grotere Microsoft. Dit concern, eigenaar van chatdienst Skype en het zakelijk sociaal medium LinkedIn, introduceerde vier jaar geleden Teams, een met Slack vergelijkbaar communicatieplatform.

Slack klaagde deze zomer bij de Europese Commissie over die bundeling van softwarediensten. Het sprak van concurrentievervalsing, omdat Microsoft het gebruikers te moeilijk zou maken om te kiezen voor een andere communicatiedienst. De vraag is hoe Slack tegenover deze klacht staat als het straks zelf deel uitmaakt van een alles-in-eenpakket dat Salesforce zijn klanten verkoopt.

Met medewerking van Arjan Meesterburrie

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven