Sinterklaas door de jaren heen

Dit jaar moest de Sint het zonder publiek doen. Zonder publiek en onder toeziend oog van slechts één enkele verslaggever kwam hij op 14 november aan in Nederland. Ook pakjesavond op 5 december zal, coronabestendig, in kleine kring gevierd worden. Toen er nog geen camera’s waren, zagen de Sint en zijn Pieten er in de verschillende delen van Nederland totaal anders uit. Het eeuwenoude volksfeest kende namelijk allerlei lokale varianten. Zo droeg Sinterklaas toen hij begin deze eeuw in een Brabants dorp aankwam, een borstelige baard, een zakhorloge en een rijbroek onder zijn lichte mantel. Zijn begeleider leek, met zijn lange jas en hoge hoed, nog het meest op een schoorsteenveger – met roe. Deze Brabantse variant van ‘Piet’, die ook op Curaçao en in Haarlem voorkomt, wordt Sjaak Sjoer (of Sjaksjoer) genoemd. Demonstraties lijken de laatste jaren onlosmakelijk verbonden met de aankomst van de goedheiligman. Maar ook in de jaren tachtig waren er al protesten van actiecomités. Niet alleen rondom de de figuur Zwarte Piet, maar ook over de commercialisering van deze oude Nederlandse traditie.