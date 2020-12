SCP: mensen met verstandelijke beperking vaker eenzaam

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker eenzaam en minder tevreden over hun leven. Het lukt de plusminus 1,2 miljoen mensen in Nederland met een verstandelijke beperking lang niet altijd volwaardig mee te komen in de samenleving. Mensen in deze groep zouden extra ondersteund moeten worden, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag, na eigen onderzoek. Het SCP onderzocht factoren als zelfredzaamheid, de kwaliteit van leven en de beschikbaarheid van ‘hulpbronnen’ als kapitaal en vervoersvoorzieningen.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn veel vaker eenzaam dan mensen zonder zo’n beperking: 66 procent versus 34 procent van de gehele bevolking in Nederland. Ook zijn mensen met een verstandelijke beperking veel minder vaak tevreden over hun eigen leven. 73 procent beoordeelt zijn of haar leven met een rapportcijfer van hoger dan een 6, over de gehele bevolking is dat 93 procent. Ze gaan minder vaak naar het theater, de film of het restaurant dan andere Nederlanders.

De problemen waar mensen met een verstandelijke beperking tegenaan lopen, verschillen per persoon. Ze ondervinden onder andere moeilijkheden met het organiseren van de dagelijkse bezigheden, het gebruik van het ov, het invullen van formulieren en het op orde brengen van de financiën. De overheid zou deze groep kunnen bijstaan door formulieren makkelijker te maken en met een regeling die „integrale aanpak” mogelijk maakt. „Zo heeft ondersteuning bij het zoeken naar een baan meer zin als er tegelijkertijd hulp komt bij het oplossen van mogelijk aanwezige schulden- en verslavingsproblematiek”, aldus het SCP.

Coronacrisis

De coronacrisis doet verdere afbreuk aan kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Ondersteuning en dagbesteding zijn teruggeschaald om besmettingen te voorkomen. Mensen met een beperking werken vaak in laagbetaalde posities of op een flexibel contract, wat ze kwetsbaar maakt voor baanverlies.

In de groep die het SCP onderzocht zitten relatief veel mensen met een lichte verstandelijke beperking die in staat waren mee te doen aan een enquête, schrijft het SCP. Mensen met een zwaardere beperking, die naar alle waarschijnlijkheid nog minder zelfredzaam zijn, zitten dus niet in deze cijfers. „Het is daarom mogelijk dat we de zelfredzaamheid en hulpbronnen overschatten”, schrijft het SCP.