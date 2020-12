Rij ons huisje toch voorbij, Sinterklaas

Mijn ouders waren gek op Sinterklaas. Wij zetten iedere avond onze schoen. Op de mat, onder de brievenbus, want het rijtjeshuis in Velp had geen schoorsteen.

Sinterklaas was een magisch figuur, hij zag en hoorde alles, kon zien wat je dacht en communiceerde via briefjes die mijn vader voorlas terwijl wij de pepernoten uit onze schoentjes klopten.

„Lief zijn tegen je moeder”, zei mijn vader dan, „dat was je gisteren niet, dat heeft hij gezien.”

We knipten plaatjes uit speelgoedfolders van cadeaushop Van Dinther en ‘het speelgoedhuis’ op de Hoofdstraat, maar ik kreeg geen technisch lego en ook geen racebaan. Het werd altijd iets educatiefs.

Een gezelschapsspel, Memory en vooral boeken van Piet Prins: Snuf de Hond. Ze staan nog steeds op een rij in de boekenkast. ‘Vriendelijke groet, Sinterklaas. 1977’, ‘Sinterklaas, 1978’ ‘Sinterklaas 1979’ en ‘Van Sint en Piet, 1980’ staat er op de eerste pagina’s, in een handschrift waarin ik nu pas de hand van mijn vader herken.

Sinterklaas kwam nooit op bezoek. Daarvoor was geen geld. Een buurvrouw klopte op de ramen, waarna we de rest van de avond deden over de met cadeautjes gevulde gele wasmand. Bovenop lag een dobbelsteen. Wie zes gooide mocht een pakje openen, en na ieder pakje hielden we een korte pauze ‘om bij te komen’.

Ik was elf toen ze mij vertelden dat Sinterklaas niet bestond.

Ik was zo’n kind dat het niet kon geloven, zoals ik later ook niet kon geloven dat mijn ouders seks gehad moesten hebben om kinderen te kunnen krijgen. Ik weet zeker dat mijn vader prima had kunnen leven met de gedachte dat zijn kinderen voor altijd in sprookjes geloofden.

Er kwam meteen een opdracht bij de onthulling: „Zorg dat je broer en zus blijven geloven.”

Zij konden het later ook niet geloven toen het ze verteld werd.

Daarna brak de fase van surprises aan.

Het trekken van de lootjes was een plechtig moment, waarna het grote knutselen begon. Mijn ouders hielpen me ook met het maken van de andere surprises want op school, op handbal, op volleybal en in de buurt werden ook lootjes getrokken. Ik maakte op gezag van mijn moeder – het zal haar Brabantse achtergrond geweest zijn – ooit een rollade voor het dikste jongetje van mijn klas. Een kartonnen buis van een keukenrol, daaromheen watten en dat dan gebakken in echte boter.

De hele klas sprak schande van de stinkende hoop.

Zuster Virgini, ik kreeg nog les van een non, zei: „Degene die dat gemaakt heeft, moet zich flink gaan schamen.”

Mijn vader bleef maar herhalen dat hij de gedichten het leukste vond. Alles wat hij niet durfde te zeggen schreef hij eens per jaar op rijm. Het was alsof je de regeringsverklaring zat voor te lezen.

We moesten ons best doen op school, luisteren en onze borden leegeten en anders gingen we maar eens niet op vakantie. Mijn moeder volgde zijn spoor en kaartte via gedichten het eigen ongerief aan. In het jaar dat ze toevallig elkaar trokken leidde dat tot een ongekend spektakel. Het cadeau van mijn vader was een wasmolen, die hij vermomd als een grote pop in de voortuin had gezet.

‘Je hoeft een vreemde man niet te groeten, gelukkig kun je met de vuile was wel uit de voeten.’

Zelfgebreide Vitesse-sjaal

Ze hadden een voorliefde voor zelfgemaakte cadeaus. Het jaar dat de oudste zus van mijn moeder mee mocht doen – ze was al vroeg weduwe en zou anders alleen thuisgezeten hebben – kreeg ik een door haar gebreide Vitesse-sjaal. Lief natuurlijk, maar ik wilde een echte met voorgedrukte letters. Ik droeg hem liever niet en toen ik hem onder dwang toch omdeed, werd ik er op school inderdaad om uitgelachen.

Toen ik op mijn achttiende het huis verliet, liet ik de sinterklaastraditie achter me. Ik keerde ook nooit terug om het thuis te vieren. Sinterklaas stuurde me daar nog twee jaar gedichten over, maar staakte daarna zijn pogingen.

Vorig jaar mochten mijn dochters voor het eerst hun schoen zetten. Ze kozen voor regenlaarsjes, daar kon meer in

Je mag het je kinderen natuurlijk niet onthouden, maar als het aan mij had gelegen begon de sinterklaastraditie zo laat mogelijk. Vier jaar geleden, opa Ben, de man van mijn schoonmoeder, leefde nog en we woonden in Betondorp, werden we ’s avonds verrast door een serie harde kloppen op de voordeur. Nul associaties met Sinterklaas. We schrokken ons te pletter, voor de deur stond een mand met pakjes.

In het dorp waar we naartoe verhuisden was er geen ontkomen aan. Sinterklaas is hier een traditie die nog sterker is dan de wind en hij kwam ieder jaar – maar dit jaar niet – met een boot aan bij de Lassie-fabriek.

Ik noteerde het eerste jaar:

„De burgemeester van GroenLinks stond op de kade, te wachten op een boot die zwart zag van de pieten. Hij negeerde ze niet, maar banjerde toen de boel werd ontscheept voor de zekerheid wel meteen op Sinterklaas af voor een onverstaanbare en onhandige tweespraak. Op een gegeven moment zat de microfoon vast in die baard. Een van de twee spreekstalmeesters: ‘Zo, Sinterklaas heeft honger.’ Dat vond ik dan weer wel grappig.”

Vorig jaar mochten mijn dochters voor het eerst hun schoentje zetten.

Ze kozen voor hun regenlaarsjes, Lucie van Roosmalen (5) had op school geleerd dat daar meer in kon. Ik had wortels voor dat denkbeeldige paard voor ze gekocht bij de groenteboer die ook Marcel heet, we hadden ze laten tekenen en van de vriendin hadden ze ook nog een lied moeten zingen voordat ze naar bed gingen. Het leek me dan ook niet meer dan rechtvaardig om die regenlaarsjes lekker vol te gooien. Halverwege de nacht kwam de oudste informeren of het al tijd was om te kijken, de rest van de tijd filosofeerde ze hardop over snoep en pepernoten.

Een paar uur later gingen we zingend naar beneden, tenminste: de vriendin en ik zongen.

Het eerste wat opviel: de laarsjes stonden niet meer onder de schouw, maar lagen verderop op het parket. Er zat niets meer in, onze twee katten hadden ze leeggevreten.

Leah van Roosmalen (3) vond nog wel een half aangevreten pepernoot, die ze braaf naar haar zusje bracht. Samen bekeken ze de pepernoot alsof het een gouden munt was.

In de keuken stapte ik bijna in een plas bruine drab, de grote hoeveelheid pepernoten was een van de katten toch te veel geworden.

We hadden het ons allemaal anders voorgesteld. „Sinterklaas vond de tekeningen niet mooi”, zei ik voor de grap, maar daar werd verder niet op gereageerd.

Dieuwertje

Dit jaar was er voor het eerst geen houden meer aan.

Hij kwam niet door de schoorsteen, maar via school waar ze klassikaal naar het Sinterklaasjournaal kijken ons huishouden binnen. Lucie van Roosmalen begon spontaan over Dieuwertje en de bewegende zak. Met Dieuwertje kwam een brief, waarin stond op welke dagen ze allemaal hun schoen mochten zetten en wanneer de viering – ‘helaas dit jaar zonder ouders’ – op school is en dat ze dan eerder naar huis komen om ‘uit te razen’. Leah van Roosmalen kwam thuis met een pietendiploma. Daar stond op: ‘En van Sinterklaas krijg je thuis pepernoten.’

Gisteren, ik had er een zorgdag van jewelste op zitten, kroop Lucie van Roosmalen bij mij op schoot toen haar moeder thuiskwam.

Ze fluisterde in mijn oor: „Sinterklaas ziet het toch als je liegt?”

Daarna tegen haar moeder: „We hebben televisiegekeken, heel lang.”

Die opgedrongen eerlijkheid…, ik was weer terug waar ik vandaan kwam, we waren niets opgeschoten.

Rij ons huisje toch voorbij, man.