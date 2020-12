Prominent China-criticus Lai in Hongkong beschuldigd van fraude

Mediatycoon en activist Jimmy Lai is in Hongkong beschuldigd van fraude, zo bleek donderdag bij de eerste hoorzitting in een rechtszaak tegen hem. De 72-jarige Lai blijft daardoor zeker tot april vastzitten, dan volgt een nieuwe rechtszaak tegen hem. Lai is een vooraanstaand criticus van de Chinese regering en haar repressieve invloed in Hongkong. Hij verwierf bekendheid als prominente activist en aanhanger van de democratische beweging.

De rechtbank in Hongkong stelt dat Lai, eigenaar van de krant Apple Daily, het redactiepand gebruikte voor zaken die volgens het huurcontract illegaal waren. In augustus doorzochten honderden agenten het gebouw van de krant, die kritisch schrijft over de Chinese invloed in Hongkong, en werden Lai en verschillende medewerkers gearresteerd op verdenking van „samenspanning met vreemde mogendheden”. Lai kwam daarna op borgtocht vrij, maar werd woensdagavond opnieuw gearresteerd.

De afgelopen maanden heeft Beijing de machtsinvloed in Hongkong verder versterkt. Eind juni werd een strenge nationale veiligheidswet ingevoerd. Volgens de wet zou Lai levenslang kunnen krijgen. Op basis van de veiligheidswet heeft de regering onlangs ook vier pro-democratische oppositieleden uit het parlement geroyeerd. In reactie daarop besloot de voltallige oppositie op te stappen. Woensdag werden drie andere pro-democratieactivisten veroordeeld tot maandenlange celstraffen omdat ze meededen aan de massademonstraties van vorig jaar.

In een andere zaak wordt Lai vervolgd omdat hij een mobiliserende rol bij die protesten zou hebben gespeeld. De mediamagnaat beschreef in zijn veelgelezen krant de breed levende weerstand tegen het afbrokkelen van de democratie in Hongkong. De twee medewerkers van Lai kwamen donderdag op borgtocht vrij, maar de activist zelf bleef vastzitten.

