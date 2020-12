Op grond waarvan defensie Nederlandse burgers in de gaten hield, is onduidelijk

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) was er niet van op de hoogte dat het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) informatie en data over Nederlandse burgers verzamelde. Wel wist ze dat deze eenheid dit voorjaar binnen de landmacht was opgericht.

Dit zei de minister donderdagochtend tijdens het jaarlijkse debat over de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Uit dit debat bleek ook dat het negen maanden na de oprichting van het LIMC nog altijd onduidelijk is onder welke wettelijke grondslag de eenheid begon met het verzamelen van informatie.

„In welke mate staat er in de wet dat de krijgsmacht zelfstandig analyses mag maken van de coronacrisis en dan ook actief ideeën mag aandragen?” vroeg D66-Kamerlid Salima Belhaj. „Om zichzelf vervolgens op te dringen en te zeggen: wij als krijgsmacht gaan wel even besluiten dat we ingezet willen worden in Nederland, tegen de Nederlandse bevolking?”

De Nederlandse krijgsmacht heeft drie hoofdtaken die grondwettelijk zijn vastgelegd. De eerste twee zijn het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten en het bevorderen en stabiliseren van de internationale rechtsorde. De derde hoofdtaak van defensie is het ondersteunen van de overheid bij onder meer rampenbestrijding.

Op de vraag van Belhaj antwoordde de minister dat die derde hoofdtaak „hier helemaal niet aan de orde is”. Daarvoor is een formeel verzoek nodig. Maar dat verzoek, zo schreef de minister vorige week aan de Tweede Kamer, is er nooit geweest.

Dat het LIMC informatie van burgers verzamelde en verwerkte, zou kunnen zijn gebeurd „als voorbereiding voor de eerste en tweede hoofdtaak”, aldus minister Bijleveld. Dan zou het moeten gaan om een oefening. Maar of dat zo was, „moet nu worden uitgezocht,” zei Bijleveld.

In november onthulde NRC dat het LIMC sinds het begin van de coronapandemie in het geheim en op grote schaal informatie heeft verzameld over de Nederlandse maatschappij. Daarvan werden analyses en rapporten gemaakt, die vervolgens werden gedeeld met onder meer terrorismecoördinator NCTV en de Nationale Politie. De data-eenheid had geen mandaat voor deze activiteiten. Er was bijvoorbeeld geen steunverzoek van een civiele autoriteit, erkende ook de minister.

Door te kijken naar gedrag van maatschappelijke groepen zoals Viruswaanzin en Gele Hesjes, wilde de krijgsmacht zicht krijgen op de verspreiding van desinformatie. Ook hoopte de eenheid zo maatschappelijke onrust of een nieuwe coronagolf mee te voorspellen.

Andere overheidsinstanties, zoals inlichtingendiensten, mogen wel informatie over burgers verzamelen. Maar zij zijn gebonden aan wetten en regels en daar wordt ook toezicht op gehouden.

Na de publicatie besloot minister Bijleveld vorige week de activiteiten van LIMC tijdelijk stil te leggen „voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie”. Een onafhankelijke defensiefunctionaris zal nu onderzoeken of de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn nageleefd – al schreef NRC niet dat er in strijd met de AVG zou zijn gehandeld. De resultaten van dat onderzoek verwacht Bijleveld in januari, zei ze tijdens het debat.

