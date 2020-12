NS haalt 49 trillende dubbeldekkers uit de dienstregeling

NS haalt tijdelijk 49 dubbeldekkertreinen (DDZ) uit de dienstregeling omdat verschillende machinisten dit najaar hadden geklaagd over trillingen bij hoge snelheden. Dat meldt NS donderdag. Het spoorwegbedrijf heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het trillen.

Op de trajecten waar de DDZ zou rijden worden andere treinen ingezet. „We verwachten voldoende treinen te hebben om de reizigers met de vervangende treinen te kunnen vervoeren”, schrijft NS. In totaal heeft NS 750 treinen.

NS weet nog niet wat het trillen veroorzaakt en of het gevaarlijk is. Dat wordt onderzocht. Op dit moment is ook niet bekend of het „onrustige rijgedrag” bij alle DDZ-typen voorkwam of bij een deel daarvan, maar voor de zekerheid zijn ze allemaal uit de running gehaald. „We hebben fors minder reizigers, zo’n 30 procent van de reguliere reizigersaantallen. Dus omdat we nu ook genoeg reservetreinen hebben, willen we even de tijd nemen om dit goed te onderzoeken”, aldus een woordvoerder van NS. Op dit moment rijdt NS met een aangepast dienstrooster vanwege corona.

De DDZ is een ouder type trein, uit eind jaren 80, dat tussen 2012 en 2014 door NS is vernieuwd en omgebouwd tot intercity. Ze zouden rond 2028 pas vervangen worden, maar dat moment „staat niet definitief in de agenda”, zegt de woordvoerder van NS. Het is een ander soort trein dan de VIRM (afkorting van Verlengd InterRegio Materieel), de nieuwere dubbeldekker waar NS er meer van heeft.