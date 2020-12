Geen reden tot penispaniek in Dokters van morgen

‘Is het echt? Kun je even schudden?” Twee jonge mannen zijn op straat aangesproken door een vrouw van in de vijftig met een vraag over anticonceptiegel voor mannen. Ze vertrouwen het niet. Ze vrezen te zijn gestrikt door een van de talloze wedergeboorten van Banana Split. Ze hebben echter niet met de geest van Ralph Inbar van doen, maar met Antoinette Hertsenberg, in de aan hormonen gewijde tweede aflevering van haar medische-toekomstmagazine Dokters van morgen.

Tijdens de straatinterviews leken mannen in vrouwelijk gezelschap happiger op het nieuwe middel dan de vrouwlozen. Hertsenberg genoot, omdat ze al had geraden waar de koudwatervrees van de heren zijn oorsprong vond. „Waar denk je dat je het moet smeren?” Bedremmeld antwoordde een blonde krullenkop: „Op mijn fluit?” Er volgde een explosie van opluchting toen Hertsenberg vertelde dat de gel gewoon op de bovenarm aangebracht kon worden; er was geen reden voor penispaniek.

Intussen wordt het middel daadwerkelijk getest, op de schouders van Daniel Glastonbury in Engeland. En het lijkt goed te werken. Afgezien van huidirritatie in de buurt van zijn trouwring heeft Glastonbury geen last van bijwerkingen. Zijn naar eigen zeggen „naturally very high libido” is niet aangetast. Het smeersel is een kleine stap voor Glastonbury, maar kan zomaar een grote sprong vooruit voor de mensheid betekenen.

Ingevroren eierstokweefsel

De andere innovatie in de woensdaguitzending van Dokters van morgen (Avrotros) leek aanvankelijk slechts voor een geringe groep mensen praktisch relevant. Hertsenberg volgde de Friese Elbrich, die als kind kanker had gehad en wier gestel door vijftien chemokuren zo was aangetast dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar op haar negende was er eierstokweefsel ingevroren, dat na veertien jaar – onder de ogen van Hertsenberg in de operatiekamer – weer werd ingebracht. Enkele maanden later bleek ze inderdaad vruchtbaar.

Die medische techniek kan ook een andere toepassing hebben. In Engeland sprak Hertsenberg de 42-jarige Emma die haar menopauze wilde uitstellen. Niet vanwege een kinderwens, maar omdat ze vreesde voor aandoeningen die de overgang met zich mee kon brengen, van opvliegers tot botontkalking. Hertsenberg prikte: „Het is niet ook iets cosmetisch? In de overgang krijg je ook rimpels.”

Emma bezocht een kliniek waar de gladde dokter Simon Fishell vertelde hoe stukjes ingevroren eierstokweefsel bij het begin van de overgang in de oksel van de vrouw konden worden ingebracht om de hormoonhuishouding te verjongen. Fishell – hij was al door vier Nederlandse vrouwen benaderd – oreerde over de noodzaak om cellen zo vroeg mogelijk in te vriezen omdat het beter is „met een volle tank te beginnen”. Soms maakt de keuze van een beeldspraak dat je in één klap je vertrouwen in een mens verliest.

Hertsenberg liet zich niet betoveren door de „eeuwige jeugd” die Fishells klanten wordt voorgespiegeld. Op bezoek bij de Amsterdamse gynaecoloog Dorenda van Dijken sprak ze over „een paar plakken eierstokweefsel in de vriezer”. Er bleken nog wat haken en ogen aan de therapie te zitten: de gevolgen op lange termijn, de hoeveelheid weefsel die moet worden ingevroren, de houdbaarheid en de onbekende consequenties voor de algehele hormoonhuishouding. Van Dijken noemde ook nog even het risico op borstkanker.

Zo combineert Dokters van morgen nieuwsgierigheid naar „wat ze allemaal kunnen” met scepsis. Hertsenberg heeft lang genoeg het consumentenprogramma Radar gemaakt om te weten dat dingen niet vanzelf goed aflopen.