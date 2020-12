Niet op vakantie dit jaar? Dan kopen we die dure bank

In woonwinkel Leen Bakker in Amstelveen staat Annemarie van Bentum (56) in de tapijtenhoek met een schapenvacht in haar handen. Ze is op zoek naar een kleedje voor op haar nieuwe bank. Sinds het begin van de coronacrisis is ze druk bezig met haar huis. „Eerst heb ik het hele huis geschilderd, vanbinnen en vanbuiten”, zegt ze. „Nu geef ik de woonkamer een update.”

Ze vindt het er de ideale periode voor. „Zoals iedereen zit ik veel meer thuis en heb ik tijd over. Die gebruik ik om van mijn huis een extra fijne plek te maken.”

Een verdieping hoger in de winkel bekijkt Gerard van der Weide (40) bureaus en bureaustoelen. Hij heeft besloten om een werkplek te maken in zijn logeerkamer. „Eerst werkte ik in de woonkamer. Maar nu thuiswerken nog wel even blijft duren, is het tijd om er een aparte hoek voor te maken.” Het belangrijkst vindt hij comfort. „Maar het moet er natuurlijk ook een beetje leuk uitzien. Je offert er toch een halve kamer voor op.”

De woonbranche profiteert van de coronacrisis, er zijn veel mensen als Van Bentum en Van der Weide. „Mensen vinden hun thuis in deze periode belangrijker dan eerst”, zegt Bert-Jan van der Stelt, specialist wonen bij INretail, de grootste brancheorganisatie voor non-food-retail. „Veel mensen zijn vrijwel de hele dag thuis. Etentjes, evenementen en vakanties zijn flink ingeperkt en thuiswerken is de norm. Ons huis is opeens zowel een veilige plek geworden om te ontspannen als een werkplek. Daardoor willen mensen erin investeren.”

Dat is terug te zien in de cijfers. Voor de coronacrisis uitbrak, werd voor de woonbranche dit jaar een lichte omzetstijging van een paar procent verwacht, zegt Van der Stelt. „Maar als de cijfers zo goed blijven als nu, wordt dat eerder zo’n 14 procent.” Niet alleen de meubel- en interieurzaken zitten in de lift, maar ook vloerenwinkels en keukenspeciaalzaken. Het is wel even afwachten wat het effect van de aangescherpte coronarichtlijnen zal zijn. Het tweede kwartaal was tot nu toe het best: toen was er een omzetstijging van 16,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Pauline Meijer, eigenaresse van Kok Wooncenter in Amersfoort, verwachtte dat klanten in deze tijd voornamelijk thuiskantoormeubels zouden willen kopen. „Maar mensen komen binnenlopen met plannen voor hun volledige interieur”, zegt ze. „Dat zag ik niet aankomen.”

Duurdere meubels

De toegenomen verkoop zorgt voor langere levertijden. Een paar weken wachten op je meubels is in de interieursector niet ongebruikelijk, maar klanten moeten nu vaak nog weken extra geduld hebben. Meijer: „Zelfs de merken die bij ons normaal gesproken binnen zes weken kunnen leveren, zitten nu op twaalf weken. Leveranciers hebben simpelweg niet genoeg capaciteit om de bestellingen aan te kunnen.” Daarnaast hebben leveranciers door corona te maken met vertraagde levering van grondstoffen en basisproducten.

Simon Schoutsen, eigenaar van SIMON Interieur in Zwolle, krijgt dagelijks mails van leveranciers die de vraag niet aankunnen. „Op veel van onze producten moet je nu een maand langer wachten”, zegt hij. Mensen kiezen vaker duurdere meubels. „Klanten hebben spaargeld over doordat veel vakanties niet doorgaan. Dan kiezen ze gemakkelijker voor een chiquere bank.” Hij krijgt nu ook klanten die van hun werkgever een budget voor de thuiswerkplek hebben gekregen. „Maar eigenlijk is er vraag naar alles. Gelukkig, rond maart was het wel even spannend. Er stonden lange rijen voor de bouwmarkten, maar naar meubels was geen vraag. Nu blijkt: als mensen klaar zijn met behangen en verven, gaan ze ook met de rest van hun interieur aan de slag.”

Knussere plek

De bouwmarkten piekten inderdaad eerder. Zo zetten ze in de derde week van maart ruim 50 procent meer om dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nu we zo veel thuis zijn, vinden we het extra belangrijk om hier goed te kunnen ontspannen

Lotte Janssen (29) en haar vriend sloegen ook eerst hun slag bij de bouwmarkt, voordat ze meubels bestelden. In april begonnen ze alle muren en plafonds in hun appartement te witten. „Dat hadden we nog nooit gedaan, het was echt zo’n klus die steeds bleef liggen. Maar door de coronamaatregelen hadden we opeens alle tijd. We wilden er vooral een knussere, rustigere plek van maken. Nu we zo veel thuis zijn, vinden we het extra belangrijk om hier goed te kunnen ontspannen, zoals samen lekker languit hangen op de bank.” Ook werkt ze nu vaak aan de eettafel. „Dan is een mooie omgeving ook wel zo prettig.”

De nieuwe bank bestelde Janssen online. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal onlinebestellingen flink is toegenomen sinds de coronacrisis. Zo nam de onlineverkoop van IKEA dit jaar met 60 procent toe. Maar de meeste interieurspullen worden in fysieke winkels aangeschaft. Van der Stetl: „Goedkopere woonaccessoires, zoals een bijzettafeltje of een vaas, kopen mensen nog wel makkelijk online. Hetzelfde geldt voor meubels die ze al kennen, zoals een boekenkast van IKEA. Maar als ze investeren in een bed, fauteuil of bank willen ze dat meubel graag even uitproberen, de kleur ervan in het echt zien en eventueel advies vragen. Daardoor blijven mensen gewoon naar de woonwinkels komen.”

In Leen Bakker heeft Van Bentum inmiddels een schapenvacht uitgezocht, een extra pluizig bruin exemplaar. „Deze is lekker zacht.” Ze kan iedereen aanraden om aan de slag te gaan met het interieur. „Het is echt een bevredigende manier om de onrust die je kunt voelen door corona om te zetten in iets positiefs. Lekker je handen uit de mouwen steken en daarna genieten van het resultaat.”