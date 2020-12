Minneapolis wilde de politie opheffen – en krijgt nu al spijt

Daar buiten, wijst winkelier Linda McHale: „Complete anarchie.” Ze drijft al veertig jaar een winkel met vintage kleding – van astrakan bontjassen tot Lee-spijkerbroeken die volgens haar uit de jaren zeventig komen – op de hoek van Bryant Avenue en West Lake Street in Minneapolis. De zomer was een gekkenhuis, zegt de Amerikaanse. „Straatraces met honderden auto’s. De politie kon er niets tegen beginnen. Uiteindelijk hebben ze de brandkranen open gedraaid om de straten blank te zetten. Toen hield het pas op.”

McHale telt op wat er nog meer gebeurde in de afgelopen maanden. Meer winkeldiefstallen dan ooit, autoroof, waarbij mensen uit hun eigen wagen worden gesleept. „Het is alsof de mensen denken: we hoeven ons niet meer aan de regels te houden.” Het heeft alles te maken met de dood van George Floyd, zegt McHale, en misschien nog wel meer met hoe de lokale politici daarop hebben gereageerd.

Eind mei doodde een politieman in Minneapolis de zwarte arrestant George Floyd. De man verzette zich niet, maar de politieagenten die hem staande hielden, slingerden hem toch op de grond. Eén van hen zette zijn knie op diens nek en hield die daar 8 minuten en 46 seconden lang, net zo lang tot Floyd was gestikt.

Ongewapende zwarte mensen

„We hebben vaker – veel te vaak – gezien dat ongewapende zwarte mensen door de politie worden doodgeschoten”, zegt Sasha Cotton, directeur van een gemeentelijke organisatie voor geweldspreventie in Minneapolis. „Dit was anders. Omdat het gefilmd werd, en omdat de politieman minutenlang liet zien dat hij geen stuiver gaf voor het leven van de man onder zijn knie. Dat heeft de legitimiteit van de politie een grote knauw gegeven.”

Na de dood van Floyd waren plaatselijke politici en bestuurders zo verontwaardigd dat ze de slogan van betogers overnamen en ook Defund the Police – pak de politie haar geld af – gingen bepleiten. „Daar hebben ze een hoop ellende mee veroorzaakt”, zegt winkelier McHale. „En nu komen ze er schoorvoetend van terug.”

‘Defund the Police’ was een van de slogans tijdens de protesten die na Floyds dood door het hele land op gang kwamen. Aanvankelijk genoten de betogers ongekende sympathie. Maar de radicale betekenis die sommigen gaven aan de strijdkreet – afschaffen, die hele organisatie – schrikte al snel veel Amerikanen af.

Verkiezingsthema

Tijdens de campagne maakte president Donald Trump er een verkiezingsthema van, waarbij hij zijn tegenstander Joe Biden ten onrechte aanwreef dat die de politie óók wilde afschaffen. Al was het niet waar en stelt Biden in zijn programma alleen voor om meer ‘justitie’-geld te steken in geestelijke gezondheidszorg, sociaal werk en misdaadpreventie, toch sloeg Trumps aantijging aan. Steeds vaker werd bij zijn verkiezingsbijeenkomsten gezwaaid met de zwart-gestreepte vlag met een dun blauw streepje – symbool van de anti-protestbeweging Blue Lives Matter.

Steeds vaker werden in tuinen in electoraal spannende districten verkiezingsborden geplant met ‘We love our police corps’.

De verkiezingen van 3 november werden niet het op basis van peilingen verwachte succes voor de Democraten. Ze verloren een dozijn zetels in het Huis van Afgevaardigden en moeten hopen dat ze begin januari nog twee Senaatszetels winnen zodat ze evenveel senatoren hebben als de Republikeinen.

Radicale vleugel

Gematigde Democraten wijzen naar de radicale vleugel van hun partij die verantwoordelijk zou zijn voor het tegenvallende resultaat. Jim Clyburn, de senator die Biden een cruciale steunbetuiging voor de voorverkiezingen in South Carolina verleende, brieste in een interview: „We zijn afgemaakt vanwege Defund the Police.”

Oud-president Barack Obama zei het deze week met iets meer woorden: „Je kunt natuurlijk een flitsende slogan als Defund the Police gebruiken, maar op het moment dat je dat zegt, ben je een groot deel van je publiek al kwijt. Dat maakt het minder waarschijnlijk dat je in staat bent de grote veranderingen door te voeren die je wilt zien.”

Aan de andere kant van het politieke spectrum wordt juist gezegd dat de gematigde Democraten te weinig bevlogen waren om progressieve kiezers enthousiast te maken. Daar blijft grootschalige politiehervorming hoog op de agenda staan.

Betogers in Minneapolis eisen ontmanteling van de politie. Victor J. Blue/NYT

En in Minneapolis? In juni, de week na de dood van Floyd, deden negen gemeenteraadsleden – een ruime meerderheid – tijdens een bijeenkomst in het zonovergoten Powderhorn Park ten overstaan van honderden stadsbewoners de belofte dat zij het politiekorps zouden „ontmantelen” en zouden vervangen door een geheel nieuw uit te denken organisatie.

Een half jaar later zijn diezelfde politici een stuk minder radicaal: de politiebegroting wordt met 15 procent gekort en de voorzitter van de gemeenteraad heeft te kennen gegeven dat zij volgend jaar niet herkiesbaar is. Wat daarbij beslist meespeelt, is het feit dat geweldsmisdrijven in de zomer zijn opgelaaid – niet alleen in Minneapolis, ook in steden als Chicago en New York, waar dit jaar flink werd gekort op het politiebudget.

Vuurwapengeweld

Tot en met november werden dit jaar in Minneapolis meer dan 500 mensen door kogels getroffen, twee keer zoveel als in heel 2019. Het aantal doden door vuurwapengeweld staat nu al op 78, dat waren er vorig jaar 48.

„We hebben de politie nodig”, zegt Sasha Cotton, die leiding geeft aan gemeentelijke programma’s ter voorkoming van geweld. Na de zomer stelde ze een sociale buurtwacht in, vijftien vrijwilligers die in groepjes, met fel-oranje jassen aan, de gevaarlijkste wijken in gingen. Het idee was dat ze buurtbewoners die verknoopt waren met bendes de gelegenheid boden om uit de criminele sfeer te ontsnappen. „Vuurwapengeweld is als een virus”, zegt Cotton. „Hoe meer je jezelf blootstelt aan besmettingsgevaar, hoe groter de kans dat je erdoor wordt getroffen.”

Gematigde Democraten wijten hun tegenvallende verkiezingsresultaten aan de te radicale slogan

Op het kaartje ‘geloste schoten’ op de politiesite, waarvan wekelijks de gegevens worden ververst, is direct te zien waar de ploegjes van het Office of Violence Prevention rondliepen: vrijwel alle meldingen van vuurwapengeweld zijn geconcentreerd ten zuidoosten, maar vooral ten noordwesten van het centrum.

De vrijwilligers hebben zelf een verleden in de georganiseerde criminaliteit, dus ze weten waar de voornamelijk jonge buurtbewoners gevoelig voor zijn: veiligheid, vrijheid, de kans op een normaal bestaan. „Ook in deze buurten horen we dat veel mensen pro-politie zijn”, zegt Cotton.

In de wijken Jordan en Hawthorne in het noordwesten is vanouds het geweld het heftigst. Ook vorige maand vielen er doden door schietpartijen in het raster van straten met de houten huizen-met-veranda. Veel tuinen zijn omzoomd met stalen hekwerk dat je normaal rond bouwputten ziet.

Aan een hek in North 6th Street wappert nog een stukje geel politielint van een fatale schietpartij, eind november. „Het neemt nu alweer iets af”, zegt Cotton. „De winterkou jaagt de mensen vroeg naar binnen.” In noordelijk Minnesota heeft de temperatuur het vriespunt allang bereikt. De patrouilles van de vrijwilligers zijn in november gestaakt.

„Deze zomer zijn we geraakt door een perfecte storm”, zegt Cotton. De uitbraak van de pandemie hield mensen werkeloos in huis, jongeren konden hun energie niet kwijt op school of bij sporten. Een van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus was dat gedetineerden uit de gevangenissen naar huis werden gestuurd. „Een goede maatregel voor de volksgezondheid”, zegt Cotton. „Maar er waren geen programma’s voor al die vrijgelaten mannen. Die kwamen ook thuis te zitten.”

Het laatste restje legitimiteit

De brute dood van George Floyd was het laatste zetje. „Wat denk je dat zoiets teweeg brengt in een gemeenschap die de politie toch al wantrouwt? Daar verdween het laatste restje legitimiteit.” En zo ontstond de anarchie waar heel Minneapolis, inclusief winkelier Linda McHale, mee te maken kreeg. Dat meer dan honderd politiemensen het afgelopen half jaar ontslag namen, droeg bij aan de wetteloosheid. Velen klaagden dat de politiek hen niet meer steunde.

Cotton wil de voortvarende politici niet de schuld geven. Er moet zeker iets radicaal veranderen bij de politie, zegt zij. Ze heeft er zelf gewerkt, maar als donkere vrouw met Indiase wortels vond ze het lastig om aan de cultuur van witte mannen te wennen. „Daarom helpt het ook niet het personeel te diversificeren”, zegt ze. „Om bij de politie te overleven moeten agenten met een andere huidskleur allemaal ‘blauw’ worden, de kleur van de politie, de kleur van de witte cultuur.”

Bij een eerste hoorzitting over de hervormingsplannen vorige maand, namen 198 inwoners van Minneapolis het woord. De meesten verdedigden de politie, zegt Cotton, maar velen wezen op de noodzaak van hervormingen. „De een zegt: behoud 80 procent van het budget en verschuif de rest naar sociaal werk en psychiatrische hulp. De ander zegt het omgekeerde, maar dat is een kwestie van het evenwicht vinden.”

Zij noemt het een „heruitvinding van openbare veiligheid, of misschien zelfs een heruitvinding van de overheid”. En het kan beginnen met simpele maatregelen. „De meeste bewakers in de gevangenis met zware criminelen dragen geen pistool. Waarom zou je dan wel een pistool bij je moeten hebben als je op iemand afstapt die zich in psychische nood bevindt?”