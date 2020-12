‘Ik ben altijd bezig om anderen te begrijpen’

‘Hij eerst.” Bodil de la Parra knikt naar haar zoon Jim Lageveen.

„Maar ik neem net een hap van mijn brood.”

„Nou goed, dan ga ik. Maar eigenlijk wil ik dat jij eerst gaat, omdat ik het zo leuk vind voor je.”

Jim, met volle mond: „En omdat ze anders zelf te lang gaat praten.”

We zitten aan tafel in de Amsterdamse Eerste Helmersstraat, naast de open keuken. Het is maandagochtend. Jim (23) smeert boterhammen met kaas, zijn vader, acteur en regisseur Geert Lageveen heeft koffie gezet en is vervolgens geruisloos naar boven verdwenen. Actrice en theatermaker Bodil de la Parra (57) kocht dit huis met haar man, ruim twintig jaar geleden. Dat zou nu nooit meer kunnen, zegt ze. „Het heet hier nu Goud-West.”

De vraag was hoe het met ze gaat, na negen maanden pandemie.

„Ik heb de mazzel dat ik ook schrijf”, zegt Bodil. De reprise van haar voorstelling Het verbrande huis, over haar Surinaamse familie, werd uitgesteld. Heel jammer, maar ze heeft genoeg te doen. Ze werkt onder meer aan een script voor een toneelstuk bij Orkater en een filmscenario. „Voor Jim is het allemaal veel erger.”

Jim is bekend als rapper Gotu Jim. Op muzieksites wordt hij omschreven als ‘even cult als toegankelijk’ en ‘alles behalve ghetto’. Zijn muziek - ‘tunes korter dan een ringtone en harder dan een baksteen’ - slaat vooral aan bij scholieren en studenten. Sinds 2018 brengt hij nummers uit over het leven in de grote stad: over feesten in de club, drugs en vrouwen. De teksten lopen over van straattaal. Zijn stemgeluid is hoger dan hoog en altijd van veel auto-tune voorzien – een klankeffect om zanglijnen te vervormen.

Foto Annabel Oosteweeghel

Het zou een drukke zomer worden. Na een succesvol optreden op Noorderslag was Gotu Jim geboekt voor onder meer Lowlands, WOO HAH!, Zwarte Cross, Appelpop, Dijkpop, Paaspop en drie bevrijdingsfestivals. Dat ging allemaal niet door natuurlijk. In plaats daarvan bracht hij tijdens ‘lockdown life’ veel tijd door in de studio en studeerde hij af. Het diploma (een bachelor sociale geografie) prijkt in de boekenkast van zijn ouderlijk huis.

Hier, aan deze keukentafel, namen Bodil en Jim onlangs een vijfdelige podcastserie op. In Zo moeder, zo zoon, geproduceerd door uitgeverij Lebowski, praten ze over afkomst en racisme. Het idee kwam van Jim. „Het begon eigenlijk met de dood van George Floyd en de protesten”, vertelt hij. „In de linkse bubbel waarin ik mij bevind, werd dat heel groot, ineens ging het alleen nog maar over Black Lives Matter. Op sociale media zag ik iedereen dezelfde dingen delen en elkaar bevestigen. Goed op zich, maar ik vroeg me wel af wat het nut ervan was. Wat voegt het toe?”

Hij is met zijn labelbazen Pepijn Lanen (bekend van De Jeugd van Tegenwoordig) en Abel van Gijlswijk (ook rapper en acteur) gaan zitten om te bedenken wat hij met dit thema zou kunnen doen, nu de optredens stilliggen. „Bodils boek over haar Surinaamse achtergrond was net uit, dus het viel een beetje samen.” Met de podcast wil hij jonge mensen aanmoedigen om ook met hun ouders over lastige onderwerpen als racisme in gesprek te gaan.

In Het verbrande huis, het boek dat in juni van dit jaar verscheen en is gebaseerd op de theatervoorstelling uit 2018, gaat Bodil op zoek naar de geschiedenis van de Surinaamse familie van haar vader, de bekende filmmaker Pim de la Parra. Het decor is de oude apotheek van haar grootvader R.L. de la Parra aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Het pand brandde in 2012 tot de grond toe af. Op dat moment, zegt Bodil, wist ze dat ze alles moest gaan opschrijven. „Ik wilde de verhalen bewaren.”

Door diep in haar jeugdherinneringen te duiken – ze groeide op in een flat in Osdorp, maar bracht veel tijd door in Paramaribo – hoopte Bodil ook zichzelf te leren kennen. Ze zag zowel haar vader als haar Chinees-Indonesische moeder Lies Oei worstelen met hun ontheemdheid. „Ik was voortdurend bezig hun gedrag te begrijpen. Je wortels ergens anders hebben, dat doet iets met je. Het veroorzaakt een soort culture shock. Dat ontheemde gevoel zit ook in mij. Als kunstenaar probeer ik daar een stem aan te geven.”

Ze ontdekte dat haar Joods-Portugese voorvaderen in Suriname plantages hadden waar duizenden slaven werkten. Iets waar niemand in de familie haar ooit over had verteld. Na hoeveel generaties ben je nog schuldig, vraagt ze zich af in Het verbrande huis. Moet zij, eeuwen later, nog verantwoording afleggen voor wat haar voorouders op hun geweten hebben?

Fragment uit Het verbrande huis, 2020:

Ik moet denken aan het zwarte meisje dat me ooit aankeek alsof ik een stuk vuil was. Er waren meer mensen in Suriname die me ooit zo hadden aangekeken. Ik had het alleen niet willen zien. Ik voelde me een met iedereen in Suriname, ongeacht kleur of afkomst, juist omdat mijn familie zo gemengd is. Maar hoe je het ook wendt of keert, in Suriname word ik gezien als wit.

Bodil: „Ik voelde me in Paramaribo als kind altijd precies hetzelfde als mijn neven van kleur, totdat een Creools meisje een keer tegen mij zei: ‘Waarom ben je zo wit? Jij bent niet van hier’. Ik raakte er erg van in de war. Door mijn voorstelling ben ik over dat soort gebeurtenissen gaan nadenken. Over al die momenten waarop ik op mijn anders-zijn werd aangesproken.”

In Nederland gebeurde dat ook regelmatig. „Toen ik na de kleinkunstacademie audities deed, kreeg ik nooit de rol. Soms zeiden ze: we hebben al een zwart meisje. Maar ik ben toch helemaal niet zwart, dacht ik dan. Als ik een dochter moest spelen, moest die moeder natuurlijk op mij lijken. En later was het: je ziet er wel heel jong uit voor een moeder.”

Jim schiet in de lach.

Bodil: „Nu zijn we twintig jaar verder en is er het nodige veranderd. Maar begin jaren negentig dacht ik: weet je wat, ik vertel gewoon mijn eigen verhalen.” Haar eerste voorstelling Orgeade Overzee ging over haar Surinaamse oudtantes. Daarna schreef ze over en speelde ze over onder meer sterke vrouwen, mannen, moederschap, en seks.

Hoewel Jim de meeste van zijn moeders voorstellingen heeft gezien, kwamen er tijdens het opnemen van de podcast toch nieuwe verhalen naar boven. Bodil vertelt bijvoorbeeld hoe hij als driejarige aan een vader op de crèche vraagt of die soms geschminkt is. „Ik stond daar met een bek vol tanden. We waren net met Jim naar Suriname geweest waar hij genoeg mensen van kleur had gezien, in allerlei schakeringen. Nu reageerde hij alsof dit de eerste zwarte persoon was die hij zag. Gelukkig reageerde die vader heel tof. Hij zei: Nee hoor, dit is mijn huid. Voel maar.”

Jim: „Ik vind het wel een goede anekdote. Het laat zien wat de invloed is van een personage als Zwarte Piet.”

Hij vraagt zich in de podcast af waarom zijn moeder in zijn jeugd Zwarte Piet eigenlijk nooit expliciet heeft afgewezen. Zelf heeft hij het personage aanvankelijk verdedigd in gesprekken met zijn ouders en vrienden, toen de discussie erover in Nederland net op gang kwam, maar nu vindt hij Zwarte Piet racisme.

Ik zei: ik ga niet zwart. Toen hebben ze ons blauw geschminkt Bodil de la Parra

Bodil: „Het gaat snel op preken lijken en dat wil je niet van je ouders.” Jim heeft het misschien niet gezien, vertelt ze, maar ze verzette zich er wél tegen. „Een vriendin en ik kregen in 2002 op de crèche van onze kinderen de vraag of we Zwarte Piet wilden spelen. Ik zei: ik ga niet zwart. Dus toen hebben we ons blauw geschminkt.”

Voelt Jim meer verantwoordelijkheid om zich over dit soort maatschappelijke kwesties uit te spreken nu hij, als Gotu Jim, duizenden volgers heeft – voornamelijk witte mensen?

„Jazeker, dat was voor mij ook een reden om die podcast te doen. Zo kan ik toch mijn stem laten horen, want de muziek die ik maak leent zich er niet voor. Toen ik begon met muziek maken, was dat puur voor de lol. Ik wil me ermee bezig houden, op een andere manier. Als artiest kun je verschillende projecten naast elkaar doen, toch?”

Nieuwe muziek maken is moeilijk in een tijd waarin alles stil ligt, zegt hij. „Het zure is dat je niet altijd goed kunt aanvoelen of wat je maakt vet is. De ene week vind ik iets hard en de week erna is het weer niet goed genoeg.” Jim was van plan om dit jaar zijn tweede album uit te brengen, maar heeft er bewust voor gekozen dat door te schuiven. Touren kan toch niet en veel festivals hebben hun hele programmering overgeheveld naar volgend jaar. „Dan kom ik tenminste met iets nieuws.”

Bodil en haar man keken best raar op toen ze de nummers van Gotu Jim voor het eerst hoorden. Ook van het feit dat hun zoon überhaupt was begonnen aan een carrière als artiest. Bodil: „Je had het wel… Je had wel iets verteld, geloof ik. Maar je studeerde net, en als puber was je heel gesloten. Dit hadden we gewoon niet zien aankomen.”

Ik stond achterin en was stomverbaasd over hoe je het deed Bodil de la Parra

Jim zelf eigenlijk ook niet. Rapper worden overkwam hem min of meer. Samen met zijn vriend IJsbrand van Eerdenburg, die elektronische muziek studeert aan het conservatorium, maakte hij „een soort beatmuziek” op de laptop. Zijn stem gebruiken deed hij alleen voor de grap: in een dronken bui pakte hij weleens de microfoon om er een freestyle uit te gooien. Zo ontstond in 2017 het liedje ‘Tweede klas shit’, over het middelbareschoolleven. „Toen het af was dacht ik: ik wil liever niet dat iemand dit hoort. Maar IJsbrand heeft het stiekem toch op Soundcloud gezet en op een gegeven moment ging het een beetje rondzingen.”

„Precies een jaar geleden heb ik hem voor het eerst zien optreden, in Paradiso”, zegt Bodil. „De publieksparticipatie was enorm. Het zaaltje zat vol met mensen, die de teksten echt letterlijk kenden. En ik stond achterin, stomverbaasd over hoe hij het deed. Hij was niet bijster geïnteresseerd in toneelles op school ofzo. Inhoudelijk moest ik wel wennen aan wat hij maakte. Er zit een bepaalde ironie in, wat iedereen leek door te hebben, behalve wij als ouders.”

Tegen Jim: „Hoe ging die tekst ook alweer?”

Jim zingt zachtjes de openingszin van ‘Tweede klas shit’: „Ik werd wakker, heb weer kankerveel geblowed.”

„Hmm, ja, dat vind ik niet zo erg.”

„…naast je chickie en ze geeft me nog eens hoofd.”

„O ja, dat ja. Daar kan ik ook nog wel inkomen. Maar je zingt ook ergens: ‘tralala, een lelijk wijf, maar ja ze pijpt’ en daar val ik natuurlijk over. Dat vrouwonvriendelijke.”

Jim: „Ja, maar dat is één zin! Het is zó erg, daardoor kan het wel weer, in mijn ogen. Als je dit serieus neemt, dan ben je gewoon een sukkel.”

Bodil: „Ik check nooit wat er waar is van z’n teksten. In het kunstenaarschap is veel geoorloofd, vind ik. Maar ik mag ’m er ook op aanspreken, want ik ben z’n moeder.”

Jim zegt dat hij niet op zijn woorden is gaan letten vanwege zijn moeder. Maar dát er meer mensen luisteren, maakt wel uit. „Er zijn onderwerpen die op scherp staan in de samenleving, waar je erg mee moet uitkijken. Hoe formuleer je, in welke context plaats je het?”

Hij houdt er rekening mee dat zijn teksten onder een vergrootglas kunnen komen te liggen. Je ziet het, zegt Jim, in een nummer als ‘Swapfiets’ (2020):

Kwam d’r tegen op d’r Swapfiets dicht bij Leidse

Deze ams is met niemand te vergelijken

Ik ging mee naar huis om iets met haar te snuiven

Wilde wiepen maar ik mocht niet van d’r blijven

„Ik zeg wel schuine dingen, maar niet over macht hebben over een vrouw. Ik zou nu bijvoorbeeld niet meer zeggen: ‘Ik ga haar neuken’. Maar wel: ‘Zij wil met mij neuken.’” Hij kijkt verontschuldigend opzij. „Sorry mam.”

Even later: „Elke vrouw een bitch noemen, vind ik ook niet kunnen. Dat is echt onzin. Maar: een bitch is wel gewoon een bitch, net zoals een man soms gewoon een lul is.””

Foto Annabel Oosteweeghel

Bodil: „Ik denk dat het goed is om er op deze manier over na te denken. Het is een gekke tijd. Veel dingen kunnen niet meer vanwege voortschrijdend inzicht. Ook in de humor. Het luistert nauw.”

Bodil herinnert zich opnames van Toren C, een satirische tv-serie over een kantoor waarin ze weleens een rolletje speelde. „Op een gegeven moment werd in een scène ‘een blik Chinezen’ opengetrokken, met die woorden werd er over gesproken. We gingen ook een soort gefingeerd Chinees praten. Er waren tien figuranten met een Aziatisch uiterlijk. Een man die daadwerkelijk Chinees sprak zei: dit is racistisch. Ik vond het ook een hele rare situatie.”

Voor Bodil is het vertellen van de oorspronkelijke verhalen over haar voorouders noodzaak geworden, zegt ze. „Ik ben voor geen spik Nederlands, alle koloniale delen van Nederland zitten in mij. Daarom kan ik dat.” De koloniale geschiedenis is genuanceerd en complex, en daar wil ze mensen van doordringen. In de lesboeken uit haar schooltijd heeft ze over dat verleden niet veel gelezen. „Mensen moeten weten in wat voor land ze leven.’’

Jim, aanmoedigend: „Get them!’’

Haar werk voert als een ontdekkingsreis door haar leven. Nu ligt de focus op de Chinees-Indonesische tak van haar familie, waarover ze bij haar vaste producent Via Rudolphi de voorstelling Dagen van rijst schrijft. Ze hoopt er over een jaar mee op het podium te staan. „De familie van mijn moeder zocht in onze flat in Osdorp een soort van thuis. Oma woonde op tweehoog, mijn oom op zeshoog. Ze wilden tradities voortzetten. Mijn moeder beroept zich soms op een bepaald Chinees gebruik, dat de jongeren altijd gehoor moeten geven aan de wens van ouderen, wat die ook is. Kinderen moeten ook op financieel vlak voor de ouderen zorgen.”

Jim gniffelt.

Bodil: „In mijn familie wordt dat dus heel letterlijk genomen. Terwijl ik denk: ík wil voor mijn kinderen zorgen. Daar kom ik ergens mee klem te zitten. Dat soort dingen moet ik uitzoeken: waar komt bepaald gedrag van mijn ouders vandaan? Ik ben eigenlijk voortdurend bezig om anderen te begrijpen.”

Jim: „Dat ontheemde waarover Bodil vertelt, dat heb ik niet. Ik ben opgegroeid met twee ouders die allebei in Nederland zijn grootgebracht. Bij mij komt het op een andere manier terug. Met ouders die zo vrijgevochten waren als die van mijn moeder, is zij niet opgevoed, als het ware. Ik denk dat jij dat zo erg níét voor je eigen kinderen wilde, dat je ons juist heel erg ging opvoeden. Dat is op een gegeven moment wel een beetje gaan botsen.” Jim moest als tiener meestal eerder dan zijn vrienden naar huis en mocht lang geen computerspelletjes spelen. „Toen dacht ik: je mag me wel wat meer… loslaten.”

Bodil: „Ik mocht op mijn veertiende al om zes uur ’s ochtends thuiskomen. Als mijn schoolwerk maar goed was.”

In Het verbrande huis omschrijft ze de losse sfeer in haar ouderlijk huis:

Boven wordt de muziek weer harder gezet en nu we toch wakker zijn besluiten we een kijkje te nemen bij het trapgat. Van daaruit kunnen we zien hoe de gasten dansen op ‘Sex Machine’ van James Brown. Ze maken opzwepende bewegingen met hun armen, sommigen laten zich op de banken vallen en steeds meer lichamen raken in elkaar verstrengeld, totdat we niet meer weten wie wie is.

Misschien, vervolgt ze, heeft het verleden inderdaad bijgedragen aan de nogal strikte opvoeding van haar kinderen. Maar even belangrijk was dat haar broer Pimm Jal overleed in 2002, een „zelfgekozen dood” na een korte maar hevige depressie, toen Jim vier was en zijn zusje Charley twee. „Ik ging daardoor mijn hele jeugd opnieuw bekijken.” Of de dood van haar broer iets te maken heeft met hun vrije opvoeding weet ze niet, maar het zette haar er wel over aan het denken. Tien jaar schreef Bodil amper over haar familiegeschiedenis: „Te pijnlijk.” Maar in haar boek dat in juni verscheen, mocht het niet ontbreken, vindt ze.

Papa en jij bedenken dingen en dan is er opeens iets Jim Lageveen

Jim en zij hadden altijd al een hechte band, zegt Bodil. De laatste tijd valt haar op hoe gedreven hij is. „Ik ben gaan zien dat hij slim over de dingen nadenkt, al weet ik niet zeker of ik hem altijd perfect begrijp. Maar dat is oké: ik ben niet voor niets zijn moeder. Er is een generatieverschil.”

Jim: „Wat ik van jou heb meegekregen, is dat je je geld kunt verdienen door te werken met je hoofd. Papa en jij bedenken dingen en dan is er opeens iets. Jullie zijn niet afhankelijk van anderen. Van jullie leerde ik dat dat kán, dat dat vet is.”

Bodil schiet in de lach: „Nóóit gedacht.”

Bodil en Jim hebben een afspraak met de fotograaf, en ineens begint de tijd te dringen. Terwijl zij haar spullen bij elkaar zoekt, kijkt hij op zijn telefoon. „Jim, ik weet niet wat er zo belangrijk is, maar we moeten…”

Jim: „Werk. Ik moet zo ook nog naar de radio effe.”

Bodil: „O jeetje, god. Maar we moeten wel echt gaan. Heb je een mondkapje, just in case?”

Foto Annabel Oosteweeghel

