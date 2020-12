‘Het is belachelijk”, tetterde oudoom Karel toen ik gisteren opnam. Meteen ging ik na waar hij zich dit keer over opwond, want hij vindt nogal wat zaken belachelijk: belastingen, kinderen, hoe eenden lopen, maar algauw bleek het te gaan om Grapperhaus’ besluit om de benoeming van Miriam de Bontridder tot voorzitter van een van de vijf euthanasietoetsingscommissies tegen te houden.

„Hij weigert te zeggen waarom”, brieste Karel. „Nou, dan weet je het wel, die wil door een euthanasie-expert buiten te sluiten gewoon een wit voetje halen bij die God van hem.”

Karel raakt altijd enorm overstuur wanneer er iets rond de euthanasiewet gebeurt. Zijn beide ouders werden dement en hoewel hem dat lot dusver bespaard is gebleven denkt hij met afschuw terug aan de jaren waarin ze wegkwijnde.

„Dat nooit”, zegt hij altijd. „Wanneer ik niet meer waardig kan bestaan, hoeft het voor mij niet meer. Je kan iemand niet dwingen te leven, ik weiger te voldoen aan een aanwezigheidsheidsplicht als ik niet meer weet wat een toilet is. En ook niet wanneer ik gewoon op ben. Zo leuk is ouder worden echt niet. Ik proef steeds minder, ik voel mijn benen amper. Je heerlijk de longen uit het lijf sporten of vrijen is verleden tijd. Vroeger kon ik in één dag een boek lezen, nu ben ik na tien pagina’s knock-out. Het is zo’n schril contrast met vroeger.”

Dat snap ik. Een bevriende schrijver is inmiddels aardig op leeftijd, en hoewel hij nog steeds een messcherpe geest bezit, een rijk sociaal leven heeft en relatief gezond is, baalt hij van alle beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Dat hij steeds meer leeftijdsgenoten verliest. Dat hij niet meer, zoals vroeger, gewoon een stuk kan gaan hardlopen of zwemmen om de somberte tegen te gaan.

‘Soms hoeft het van mij niet meer”, zegt hij, „maar ik wil mijn huisarts daar niet mee lastigvallen, het is zo’n lieve man, straks wordt hij nog vervolgd. En dus fantaseer ik er weleens over om gewoon het vliegtuig naar IJsland te pakken, en me daar dan terug te trekken in een sneeuwveld. Het schijnt een milde dood te zijn. Nou ja, het is even koud maar daarna krijg je het heerlijk warm en schijn je allemaal prachtige kleuren te zien. Een soort meisje met de zwavelstokjes, maar dan zonder zwavelstokjes. Dat gun je toch iedereen?”

Vannacht droomde ik erover. Hij in zijn pyjama, langzaam verdwijnend onder een sprei van sneeuwvlokken, alsof hij zachtjes werd uitgewist. Ik zat ernaast, in mijn thermisch ondergoed en skipak. Mijn bevroren wimpers omzoomden mijn blikveld met wit kant. Zo zou ik uitkijken over arctische velden. Wachtend tot er een waardig leven werd nagelaten, met een afgekoelde hand in de mijne.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 december 2020