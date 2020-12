Toen Polen en Hongarije de hele Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds blokkeerden uit protest tegen de rechtsstatelijke voorwaarden daarin, moet Hans Kribbe in Brussel rechtop in zijn stoel zijn gaan zitten. Over dit soort clashes tussen het ‘technische’ Europa van de regels, principes en procedures en het politieke Europa waarin rauwe macht, persoonlijke relaties en eergevoel domineren, heeft hij net een boek geschreven. En een goed boek: The Strongmen, European Encounters with Sovereign Power.

Het gaat over de moeilijke confrontatie van Europa met sterke leiders buiten Europa: de presidenten Trump, Poetin, Xi en Erdogan. Nu Viktor Orbán en Jaroslaw Kaczynski die clash in Europa hebben geïmporteerd, wordt de zaak nog lastiger: zij spreken dezelfde taal als die sterke leiders van buiten. Europa heeft grote moeite om hiermee om te gaan. Het gaat hier niet om ego’s die botsen, maar om twee verschillende werelden: ónze wereld van regels, diplomatieke compromissen en waarden staat haaks op de hunne, gevormd door brute kracht, respect en persoonlijke deals. Onze woorden en signalen hebben in die wereld een andere lading, en andersom. Xi of Poetin houdt zich niet aan voorschriften, zoals Ursula von der Leyen of Jean-Claude Juncker – ze maken ze. Erdogan en Trump scheppen voldongen feiten. Het naoorlogse, a-politieke DNA van de Europese Unie heeft daar geen vat op.

Tot voor kort was dat niet erg: de Amerikanen hielden sterke mannen in toom. Europa zat in de luwte. Maar Amerika wil die rol niet langer spelen. Zo hebben sterke mannen ineens vrij spel – op de Kaukasus, in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Xi koopt half Europa op en dreigt dan investeringen te annuleren als Huawei geen contract krijgt of Chinese activisten worden bekroond. Erdogan voert oorlog in Libië en Syrië en claimt Griekse wateren. Trump verscheurt de Iran-deal en straft Europese bedrijven die zich wél aan de deal houden. Poetin annexeert de Krim, vergiftigt opponenten en ontregelt met cybertrollen Europese democratieën. Het beschermde Europa moet hier iets mee.

Macron snapt het

Kribbe is een politiek filosoof die voor de Europese Commissie werkte, daarna het Kremlin adviseerde en nu consultant is in Brussel. Hij kent beide werelden en is gefascineerd door de transformatie die Europa doormaakt. Want dit is wat er gebeurt: langzaam begrijpen de Europeanen dat ze zichzelf benadelen als ze uitsluitend met internationale verdragen zwaaien en moraliserende vingertjes opsteken. Het enige wat werkt, is de taal van de sterke mannen leren en hen met gelijke munt terugbetalen. Over dat leerproces gaat zijn boek.

Macron snapt als enige wat macht is: hij confronteert Erdogan met fregatten in de Middellandse Zee en kietelde Trumps ijdelheid

In de eerste helft beschrijft Kribbe hoe de wereld van sterke leiders functioneert. In de tweede toont hij hoe Europa daarmee omgaat. Merkel is met haar ‘enerzijds-anderzijds’-benadering en zuinige commentaren op Trump een beginneling, schrijft Kribbe. Toch begrijpt ze dat ze soms vuile handen moet maken: door de vluchtelingendeal met Turkije bezwoer ze een grote Europese crisis. Juncker sloot een echte sterke-mannendeal met Trump, die heffingen op Duitse auto’s wilde, door te beloven dat Europa meer Amerikaanse sojabonen koopt. Macron snapt als enige wat macht is: hij confronteert Erdogan met fregatten in de Middellandse Zee en kietelde Trumps ijdelheid door hem eregast te maken op de 14 juli-parade.

Europa moet macht gebruiken en uitstralen, schrijft Kribbe, terwijl het Europese regelsysteem ontworpen is om macht te beknotten. Evenwicht vinden tussen macht en regels is onmogelijk: ze sluiten elkaar wederzijds uit. Nu sterke mannen zich ook binnen Europa roeren, wordt dit nog gecompliceerder. Maar het moet.



Hans Kribbe: The Strongmen. European Encounters with Sovereign Power. The Strongmen. European Encounters with Sovereign Power. Agenda Publishing, 239 blz. € 35,99 ●●●●●