In maart zijn stembureaus drie dagen lang open

Kijk op 17 maart 2021 rond in de stemlokalen, en Nederland zal een jong land lijken. Zeventigplussers zullen bij de komende verkiezingen, als enige groep Nederlanders, per brief hun stem mogen uitbrengen. En het kabinet verwacht – en hoopt – dat zij daar volop gebruik van zullen maken.

Het is een van de vele ingrepen waarmee minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren (D66) wil voorkomen dat de verkiezingen uitgroeien tot een brandhaard voor de verspreiding van het coronavirus, of dat kiezers uit angst voor het virus thuisblijven. Deze week, drieënhalve maand voor de verkiezingen, stuurde Ollongren haar nieuwste plannen naar de Tweede Kamer.

De meest opvallende ingreep, waar elke stemgerechtigde gebruik van kan maken, is de vervroegde opening van de stembureaus. Volgend jaar kunnen kiezers niet alleen op de traditionele woensdag – 17 maart – maar ook al op maandag en dinsdag naar de stembus. Hoe groter de gemeente, hoe meer stembureaus. In gemeenten als Vaals of Terschelling is één verlengd geopend stembureau wat het kabinet betreft voldoende. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten de kiezers op minstens twintig locaties al op maandag terechtkunnen.

Drie volmachtsstemmen

Het uitsmeren van de verkiezingen over drie dagen is ook vooral bedoeld voor kwetsbare kiezers, maar wordt, anders dan het briefstemmen, voor iedereen beschikbaar. Dat is simpelweg het meest praktisch.

Daar houden de aanpassingen niet op. Zo zal voor ieder stembureau een extra vrijwilliger worden gezocht die kiezers zal wijzen op de hygiënemaatregelen: het dragen van een mondkapje en het wassen van hun handen. Op de locaties moeten mensen aan de afstandregels voldoen. Wie namens een ander wil stemmen, kan niet, zoals gebruikelijk, twee maar liefst drie volmachtstemmen uitbrengen.

Niet álles is anders: het welbekende rode potlood blijft – maar wie zijn of haar stem heeft uitgebracht, mag het uit corona-overwegingen mee naar huis nemen.

Veel meer kwetsbaren

Hoewel de Kiesraad zich kritisch uitliet over het briefstemmen – dat is gevoeliger voor misbruik dan stemmen in persoon – kreeg Ollongren van de Tweede en Eerste Kamer tot nu toe weinig tegenwind bij haar plannen. Integendeel: een aantal partijen wil dat ze juist méér doet om de verkiezingen toegankelijk te maken.

Waarom, vraagt bijvoorbeeld Eerste Kamerlid Peter Nicolaï (PvdD), mogen alleen de 2,4 miljoen zeventigplussers per post stemmen als het kabinet de verkiezingen als een coronarisico beschouwt? „De horeca is ook een risicovolle omgeving, en die is voor iedereen dicht. En er zijn miljoenen Nederlanders die kwetsbaar zijn, maar niet boven de 70.”

Ollongren ziet dat vanwege het risico van misbruik niet zitten, al klinkt achter de schermen ook dat het verwerken van miljoenen briefstemmen logistiek een nachtmerrie is. Nicolaï is niet overtuigd. „Als je het veilig genoeg vindt voor 2,4 miljoen zeventigplussers, kan het ook voor de rest.” De Tweede Kamerfractie van zijn partij wil het briefstemmen daarom naar alle leeftijdsgroepen uitbreiden, kwetsbaar of niet.

Lees ook: Briefstemmen in Nederland? Niet zonder risico (opinie)

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak heeft een vergelijkbaar voorstel in gedachten, en meer vragen. „Mijn grootste zorg is: wat gebeurt er als je op 17 maart ’s ochtends griepverschijnselen hebt? Of je kind? Dan kun je dus feitelijk niet gaan stemmen, en dat probleem is er nog steeds.”

Stembureauleden gezocht

Dat is een taak voor de gemeenten. Zij zijn in Nederland verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de stembusgang. Tijdens herindelingsverkiezingen in november werd al geoefend met drive-in-stembureaus, nieuwe stemlocaties en bussen die kwetsbare kiezers konden ophalen – maar lang niet overal. Van Raak: „Een aantal gemeenten wil daar héél erg mee experimenteren, anderen niet. Ik zie nu al dat sommige gemeenten minder stembureaus lijken te gaan openen. En je zult zien dat gemeenten met meer financiële middelen straks meer keuze aan kiezers kunnen bieden dan armere gemeenten.”

Lees ook: 'Coronavrij' stemmen met een klaptafel vanuit je auto

Het is niet de enige missie waar gemeenten voor staan. Geliefde stemlocaties uit andere jaren, zoals verpleeghuizen en veel scholen, zullen vanwege het verspreidingrisico of de afstandsregels afvallen. Met één extra vrijwilliger voor ieder stembureau en een aantal langer geopende stembureaus zullen ze bovendien meer mensen moeten werven om de bureaus te bemensen. Ollongren dacht eerder meer dan 70.000 stembureauleden nodig te hebben. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak al van een „nijpend” tekort.

Om de zoektocht voor gemeenten makkelijker te maken komt het kabinet met een landelijke campagne. Het CDA wil massaal studenten inschakelen, als dat niet genoeg blijkt te zijn.

Eén trouwe groep vrijwilligers leek in eerste instantie af te vallen: de zeventigplusser die niet happig is om te gaan stemmen, zal helemaal weinig voelen voor een hele dag achter de tafel op een stembureau. Maar toen de Leidse burgemeester Henri Lenferink (PvdA) vorige maand zei dat hij vrijwilligers boven de 70 uit zijn stembureaus wilde weren, moest hij die uitspraak snel inslikken. Daar wilden de zeventigplussers uit zijn stad niets van weten.