Hersenimplantaat laat apen ‘lezen’ zonder ogen, met 1.024 pixels

Met een hersenimplantaat kunnen makaken zónder hun ogen te gebruiken letters, simpele figuren en bewegingen zien. Dat schrijven wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut donderdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De figuren zien eruit als rijen stipjes, vertelt Pieter Roelfsema, hoofd van het instituut. „Je kan het zien als een matrixbord langs de weg. Als je één lamp aanzet, zie je een stip. Maar je kan ook een patroon aanzetten.”

Al in de jaren 60 ontstond het idee om blinden hun zicht terug te geven met een camerabril die rechtstreeks is verbonden met de hersenen. De beelden van het cameraatje worden vertaald naar elektrische signaaltjes die via kleine spijkerbedjes – de elektroden – aan de hersenen worden doorgegeven. Studies met mensen en dieren lieten zien dat het mogelijk is om blinden zo een witte vlek of flits te laten zien. Maar patronen en letters, dat lukte nog niet eerder.

Patronen of letters waren niet te zien, met de al bestaande implantaten

Voor een Amerikaanse studie zijn er al een paar blinde mensen met zulke elektroden. Maar deze proefpersonen zien één vlek of streep licht tegelijk in plaats van een letter van meerdere witte stippen. „Dat beperkt het nut, ze zien vooral licht en donker”, mailt de Amerikaanse professor Michael Beauchamp, betrokken bij dat onderzoek, waarover dit jaar werd gepubliceerd in Cell. De proefpersonen konden wel letters onderscheiden als het implantaat die ‘schreef’ – dus de letter niet in zijn geheel maar in delen aanbood.

Het Nederlandse implantaat heeft een hogere resolutie en stimuleert de hersenen nauwkeuriger. Het apparaat bestaat uit zestien kunststof plaatjes met 1.024 haardunne metalen pinnetjes die in de hersenen zijn geprikt, als ‘pixels’ om figuren mee te maken. Beauchamp, die de publicatie voor Science beoordeelde, noemt het een „mijlpaal”. Nog nooit eerder is het gelukt om zo veel elektroden te implanteren, schrijft hij. Ter vergelijking, het Amerikaanse implantaat waarbij hij betrokken is, heeft er zestig. Maar er is nog ruimte voor verbetering. In het netvlies hebben we ruwweg een miljoen pixels, zegt Roelfsema. Hij streeft naar 10.000.

Het Nederlandse implantaat zit ook dieper in de hersenen: de elektroden zijn in de primaire visuele cortex geniet. Dat is het hersengebied aan de achterkant van ons hoofd waar normaal de signalen vanuit ons netvlies binnenkomen. De elektroden zitten daar vlak bij de neuronen die visuele informatie vertalen naar beeld. „Zo zijn de neuronen preciezer aan te sturen”, zegt Roelfsema.

Tekenen met lampjes

Het onderliggende principe van het implantaat is hetzelfde als bij een pacemaker en oor-implantaat. Met een elektrode kan een klein stroomstootje aan een neuron gegeven worden. Waar vervolgens in het gezichtsveld een stip verschijnt, is goed te bepalen. „We hebben een kaart van onze omgeving in onze hersenen die erg goed overeenkomt met het gezichtsveld”, vertelt Roelfsema. Dit geldt alleen voor mensen die ooit konden zien. „Mensen die blind geboren zijn gebruiken dit hersendeel voor andere dingen.” Voor hen werkt dit dus niet.

Voor kleur is er geen overzichtelijke kaart. „Dat ligt allemaal door elkaar.” De onderzoekers hebben dus eigenlijk geen idee welke kleuren ze aansturen. „Maar meestal werd het een witte stip.”

Dat weten ze op basis van eerdere onderzoeken met mensen. Met apen is het lastig te verifiëren. „Ze kunnen niet praten.” Zo stimuleerden de onderzoekers nu vijftien elektroden tegelijk, maar weten ze niet of de apen ook vijftien stipjes zagen. „Wat we wel weten is dat de aap de A of een andere letter kon herkennen.” Daarvoor moesten de onderzoekers de apen eerst wel het alfabet leren, door ze vaak te belonen.

In Spanje heeft één proefpersoon een half jaar een eerdere versie van het implantaat gehad, vertelt Roelfsema. Dit implantaat heeft honderd elektroden en was aangesloten op een bril met een camera. Het camerabeeld werd vertaald in elektrische signalen. Zij kon zo plafondlampen, letters, simpele figuren geprint op papier en mensen identificeren.

Pas als het draadloos is, kunnen mensen het apparaat gaan gebruiken

Een tweede proefpersoon zou haar opvolgen, maar dat kon door de coronapandemie niet doorgaan, vertelt Roelfsema. Zelf wil hij in 2023 een studie beginnen waarbij proefpersonen het nieuwe hersenimplantaat krijgen. Maar eerst moet het apparaat draadloos worden, net als het Amerikaanse. „Dat is belangrijk om er mensen vrij mee rond te kunnen laten lopen”, aldus Beauchamp. En het maakt het apparaat veiliger. Draadjes door de schedel verbonden aan een stekker op het achterhoofd blijven een infectierisico.

Ook gaan implantaten nog niet lang mee. Langzaam groeit er een laagje bindweefsel om de elektroden heen. „Meestal duurt het een jaar, als je geluk hebt twee of drie jaar, tot de elektroden niet meer werken.” Dat moet worden opgelost voor er uiteindelijk echt een apparaat op de markt komt.