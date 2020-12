Hardliners Iran zetten Biden onder druk met wet voor uraniumverrijking

De aanhangers van de harde lijn in Iran grijpen de moord op Mohsen Fakhrizadeh, Irans meest vooraanstaande kernfysicus, aan om de druk op de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden én de gematigden in eigen land te verhogen.

Op hun initiatief werd woensdag een wet aangenomen, die stelt dat de verrijking van uranium sterk moet worden opgevoerd. Ook bepaalt ze dat inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap geen toeging meer krijgen tot een deel van de nucleaire installaties als de internationale sancties tegen Iran niet binnen een paar maanden zijn opgeheven.

Biden zou op die manier na zijn aantreden op 20 januari maar luttele weken hebben om een verdere verslechtering in de relaties met Iran te voorkomen. De aanstaande president zelf herhaalde deze week in een vraaggesprek met The New York Times dat hij nog steeds het internationale nucleaire akkoord van 2015, waaruit de Verenigde Staten zich onder de huidige president Trump eenzijdig terugtrokken, in ere wil herstellen.

„Het zal moeilijk zijn maar: ja”, zei hij desgevraagd. „Het laatste vervloekte ding dat we in die regio nodig hebben is de opbouw van nucleaire capaciteit”, stelde hij ook.

Schadelijk voor diplomatie

Het is niet zeker dat de situatie meteen na Bidens aantreden al zo op scherp zal komen te staan. President Hassan Rohani, altijd een overtuigd voorstander van het nucleair akkoord, liet snel weten dat hij tegen deze wet was toen het door hardliners overheerste parlement daar dinsdag voor stemde. „De regering is het oneens met deze wetgeving en beschouwt die als schadelijk voor de diplomatie”, zei hij. Dat weerhield de conservatieve Raad van Hoeders van de Grondwet er echter niet van de wet daags daarna goed te keuren.

De nieuwe wet schrijft voor dat Iran zijn uranium zou moeten verrijken tot 20 procent, hetzelfde niveau als tot waar Iran uranium verrijkte voor het akkoord in 2015 van kracht werd, als de sancties niet verdwijnen. Het verdrag schreef een bovengrens voor de verrijking voor van 3,67 procent.

Op het ogenblik zou Iran over uranium beschikken dat 4,5 procent is verrijkt; voor de productie van kernwapens is uranium nodig dat 90 procent is verrijkt.

De Iraanse regering herhaalde donderdag bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Javed Zarif dat Iran bereid is de verrijking weer terug te draaien als de Amerikanen en Europeanen zich aan het verdrag van 2015 houden.

Op eigen kracht vertrouwen

Rohani’s regering moet de wet in principe uitvoeren maar ze kan die wel traineren, als ze dat zou willen. Waarnemers menen dat de aanhangers van de harde lijn met de wet een situatie hopen te scheppen waarbij het in de toekomst lijkt alsof de regering-Biden dankzij hun pressie door de knieën is gegaan.

Mocht een Amerikaans-Iraanse toenadering uitblijven, dan zijn zij daar evenmin rouwig om. Zij hebben nooit veel op gehad met het verdrag. Iran moet op eigen kracht vertrouwen, is hun overtuiging, geen zoete broodjes bakken met het Westen.

Dat er op die eigen Iraanse kracht wel iets valt af te dingen bewees de moord op Fakrizadeh. Hij is al de vijfde Iraanse atoomgeleerde in een decennium die is vermoord. Ook zouden buitenlandse agenten afgelopen zomer sabotage hebben gepleegd op nucleaire faciliteiten in aanbouw.

Mogelijk om haar eigen onmacht tegenover zulke aanslagen te verhullen, kwam de Iraanse Revolutionaire Garde maandag met het verhaal op de proppen dat bij de moord een geavanceerd, geheel op afstand bediend automatisch machinegeweer was gebruikt, waaraan geen mensen op de grond te pas zouden zijn gekomen.

In Israël, dat geldt als de meest waarschijnlijke dader, worden zulke LRCWS-wapens al geproduceerd. Maar militaire deskundigen toonden zich sceptisch over deze Iraanse uitleg en zeiden hiervoor nog geen enkel bewijs te hebben gezien. Verdacht was ook, volgens analisten, dat ooggetuigen kort na de aanslag wel degelijk hadden gerept over daders die ter plekke zouden zijn gezien.

