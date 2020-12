Het meeslepende leven van de ‘wilde’ zussen Olivier

Decennialang waren de zussen Olivier bijgedachten in de nalatenschap van grootheden uit de Britse literatuur. Als kinderen werden ze als ‘nobele wilden’ beschreven in de memoires van jeugdvriend David Garrett, Virginia Woolf schreef in brieven hoe ze hen moeilijk te doorgronden vond, en oorlogsdichter Rupert Brooke schijnt op alle vier verliefd te zijn geweest. Biografieën over Brooke – die na zijn vroege dood in 1915 zo ongeveer heiligverklaard werd – noemen de jongste zus Noel vaak als zijn raadselachtige tienermuze.

Zelf weigerde Noel Olivier pertinent mee te werken aan die biografieën – ze wilde niet dat haar herinneringen aan hun relatie publiek bezit werden, ‘ter meerdere eer en glorie van een Groot Man en zijn legende’. Ze herkende zichzelf en Brooke niet terug in zijn biografieën, die volgens haar vooral de vooroordelen van de biograaf weergaven.

Door die bewuste ondoorgrondelijkheid, een familietrekje van de Oliviers, zijn ze vaak weggezet als passanten in de levens van anderen – een miskarakterisering die de Britse historica Sarah Watling ertoe zette een biografie te schrijven over de Oliviers zelf. Met Nobele Wilden vertelt ze hun verhaal in zeven delen, die allemaal spelen op een verschillend sleutelmoment in hun leven.

Margery (1886), Brynhild (1887), Daphne (1889) en Noel (1892) Olivier hadden een idyllische jeugd op het Engelse platteland, als dochters van politicus Sydney Olivier en zijn activistische vrouw Margaret Cox. Sydney en Margaret waren prominente leden van de Fabian Society, de socialistische organisatie die aan de wieg stond van de Britse Labour Party.

De zussen groeiden op in een Fabianistische commune, waar ze samen toneelstukken opvoerden van huisvriend George Bernhard Shaw en croquet leerden spelen van H.G. Wells. De Oliviers waren totaal onconventioneel voor meisjes van hun stand en tijd – feministisch, politiek geëngageerd en niet bang om poedelnaakt in rivieren te springen en in bomen te klauteren.

Bloomsburygroep

Op Brynhild na gingen ze allemaal naar de universiteit – terwijl de heersende opvatting op dat moment nog was dat een hogere opleiding funest was voor de eierstokken. In Cambridge leerden ze Rupert Brooke kennen, en de iconische Bloomsburygroep van Leonard en Virginia Woolf en John Maynard Keynes. Brynhild was een belangrijke sociale schakel voor iedereen die bij de groep betrokken was, Daphne richtte later de eerste Vrije School van Groot-Brittannië op, Noel werd een grensverleggend kinderarts.

De zussen maakten deel uit van de eerste generatie witte middenklassevrouwen die op eigen benen mocht staan.

De zussen maakten deel uit van de eerste generatie witte middenklassevrouwen die op eigen benen mocht staan. Tegelijkertijd werd elke stap ze moeilijk gemaakt: vrouwen hadden toegang tot de universiteit, maar werden niet als volwaardige studenten gezien en kregen aan het eind van hun opleiding geen universitaire graad. Ze mochten niet stemmen en liever ook geen betaald werk doen.

Lees ook: Een verslavend boek over hoe het was om vrouw te zijn in de 20ste eeuw (●●●●●)

Dat laatste veranderde na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen mannen naar het front moesten en vrouwen het land draaiende hielden. In deze jaren deed Noel als arts-in-opleiding belangrijke ervaringen op. Na de oorlog was ze een van de weinige vrouwen die niet meteen plaats moest maken voor terugkerende mannelijke collega’s.

De levens van de Oliviers zijn op meer manieren exemplarisch voor de sociale vooruitgang in hun tijd. Suffragette Margery had haar hele volwassen leven psychische problemen en werd onderworpen aan de nieuwste ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Glansrijke carrière

Brynhild had het lef van haar man te willen scheiden, waarbij de anti-vrouwelijke scheidingswetgeving op dat moment haar bijna haar kinderen kostte. Daphne haalde de antroposofie van Rudolf Steiner – en daarmee een nog ongekende onderwijsvorm – naar Groot-Brittannië, terwijl Noel het met een grondige lak aan alle sociale normen voor elkaar kreeg vijf kinderen én een glansrijke carrière te hebben.

In mindere passages kan Nobele Wilden een wat duizelingwekkende parade van prominente Britten uit de eerste helft van de vorige eeuw zijn. Maar ook al gaat er geen belletje rinkelen bij die namenbingo van Fabianisten, Bloomsberries, psychoanalytici, politici, kunstenaars, schrijvers en critici – wat ze uitspookten is uiteindelijk vaak toch interessant om te lezen. (Heel kort samengevat: iedereen deed het met elkaar).

Vooral laat het boek goed zien welke verhalen we missen door de neiging vrouwen uit de geschiedenis te schrijven, en door hen alleen oppervlakkig te beschouwen in relatie tot de mannen in hun leven.

Watling geeft toe dat haar werk gemakkelijker was doordat de zussen niet meer leven – Margery overleed als laatste in 1974. Anders zouden ze haar waarschijnlijk hartstochtelijk hebben tegengewerkt, zoals ze dat ook deden met biografen van Brooke. Hun leven lang wilde geen van de Oliviers voldoen aan verwachtingen van buitenaf, of gekarakteriseerd worden door de ogen van een buitenstaander. Gelukkig heeft Watling dat nu toch gedaan.



Sarah Watling: Nobele Wilden. De Oliviers: Vier Vrouwenlevens. (Noble Savages) Vert. Mariella Duindam. Athenaeum, 552 blz. € 27,50. Nobele Wilden. De Oliviers: Vier Vrouwenlevens. (Noble Savages) Vert. Mariella Duindam. Athenaeum, 552 blz. € 27,50. ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 december 2020