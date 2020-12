Gemeente Hof van Twente doelwit van cyberaanval

Het gemeentehuis van het Overijsselse Hof van Twente is het doelwit geweest van een cyberaanval. Dat heeft burgemeester van Hof van Twente Ellen Nauta donderdag bekendgemaakt. Medewerkers van de gemeente zouden door toedoen van „onbekende derden” geen toegang meer hebben tot IT-systemen. Op de getroffen servers staan gegevens van inwoners die volgens de gemeente „soms zeer privacygevoelig” zijn, al zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de gegevens verspreid zijn.

Veel van de informatie zou bovendien al vernietigd zijn van de servers en daarom niet bruikbaar voor de daders. Dat betekent wel dat gegevens van inwoners opnieuw verzameld moeten worden, aldus Nauta. Ze noemt het opnieuw aanleggen van deze „nieuwe infrastructuur” een „immense taak” voor de gemeente, die zo’n 35.000 inwoners telt. „Onze primaire inzet is al vanaf het begin van deze situatie gericht op het zo snel mogelijk weer op orde hebben van onze dienstverlening richting inwoners en andere klanten. Dat gaat in gedeeltes”, aldus Nauta. „Dit is voor organisaties die omgaan met gevoelige informatie, zoals wij, een nachtmerrie die werkelijkheid wordt.” Wat de aanval betekent voor lopende zaken en aanvragen, is niet bekend.

Randstad

De gemeente kondigde woensdag aan te maken te hebben met een storing. Burgemeester Nauta kondigde donderdag na onderzoek aan „geen goed nieuws” te hebben, ondanks aanvankelijke „goede hoop”. Hoe de cyberaanval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. „Experts hebben ons laten weten dat een situatie als deze helaas iedere organisatie kan overkomen”, aldus Nauta. Er volgt een gedetailleerder onderzoek naar de oorzaak. Hof van Twente heeft de cyberaanval gemeld bij de cyberpolitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Eerder op donderdag maakte ook uitzendbureau Randstad bekend doelwit te zijn geweest van een cyberaanval door de hackersgroep Egregor. De groep zou toegang hebben gehad tot bepaalde gegevens van activiteiten van het uitzendbureau in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk. De hackersgroep zou deze data gepubliceerd hebben. Randstad doet onderzoek naar om welke gegevens het gaat en zal naar eigen zeggen „gepaste actie” ondernemen. Er is geen bewijs dat er een verband bestaat tussen de aanval op Randstad en Hof van Twente.