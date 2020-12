Gebrekkige beveiliging maakte ontsnapping uit tbs-kliniek mogelijk

De gewelddadige ontsnapping van twee tbs’ers uit een kliniek in Poortugaal eerder dit jaar was mogelijk doordat de instelling zijn beveiliging niet op orde had. Die conclusie trekt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een donderdag gepubliceerd onderzoek naar het incident. Een van de twee ontsnapte tbs-patiënten werd uiteindelijk in Gelderland doodgeschoten door de politie.

Het incident, op 1 maart, begon met de gijzeling van een medewerker van de Zuid-Hollandse kliniek. De tbs’ers bedreigden hem met een mes en hielden hem onder schot met een alarmpistool, dat sprekend leek op een echt vuurwapen. Ze vuurden met het alarmpistool op andere personeelsleden en op de portiersloge. Zo dwongen ze de portiers de voordeur te openen. Eenmaal buiten gingen ze er in een taxi vandoor.

Volgens de inspectie was er van alles mis met de beveiliging van de kliniek, De Kijvelanden. Zo was het team op de afdeling waar de ontsnapte mannen zaten „onvoldoende scherp op mogelijke risico’s”. Ook konden toegangscontroles niet voorkomen dat bezoek van een van de ontsnapten een mobiele telefoon, het alarmpistool, patronen en het mes naar binnen smokkelde. Daarnaast wisten de portiers niet goed wat ze moesten doen wanneer tbs’ers via een gijzelingsactie probeerden te ontsnappen. Tot slot was het pand van De Kijvelanden „er bouwkundig, elektronisch en organisatorisch niet op ingericht” om zo’n uitbraakpoging te stoppen.

Achtervolging

In de tussentijd heeft De Kijvelanden de controle van bezoekers verbeterd, schrijft de inspectie. Verder moet er een nieuw gijzelingsprotocol komen en werkt de kliniek aan „bouwkundige en elektronische aanpassingen”. Over uiterlijk een half jaar moet De Kijvelanden aan de inspectie laten weten hoe het staat met de verbeteringen.

Na de ontsnapping van de twee tbs’ers ontstond een achtervolging op de snelweg A15 richting het oosten van Nederland. Bij het Gelderse Kesteren werden de mannen gestopt. Ze klommen uit de taxi, vluchtten naar een bedrijventerrein en raakten verzeild in een schietpartij met de politie. Een van hen, de 37-jarige Dennie M., werd doodgeschoten. De ander werd opgepakt. Beiden verbleven volgens de inspectie in de kliniek op een speciale afdeling voor „extreem vluchtgevaarlijke” patiënten. Ze moesten allebei continu begeleid worden door een medewerker.