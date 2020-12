Feyenoord verliest met 2-0 van Dinamo Zagreb

Feyenoord heeft de vijfde groepswedstrijd in de Europa League verloren. De ploeg verloor thuis met 2-0 tegen Dinamo Zagreb. De Kroatische club verzekerde zich daardoor van een plek in de knock-outfase, Feyenoord zakte naar de derde plaats in groep K met vijf punten.

Bruno Petkovic opende in de blessuretijd van de eerste helft de score uit een strafschop. Kort na rust maakte Lovro Majer er 0-2 van. Bij Feyenoord, dat toch al zoveel personele problemen heeft, vielen Bryan Linssen en Uros Spajic geblesseerd uit.

De Rotterdammers sluiten de groepsfase volgende week in Oostenrijk af tegen Wolfsberger AC, dat twee punten meer heeft. Als Feyenoord wint, overwintert het voor het eerst sinds 2014-2015 in de Europa League. (ANP)