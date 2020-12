Een derde van gemeenten had nog nooit vrouwelijke burgemeester

Meer dan een derde van de 355 Nederlandse gemeenten heeft nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad. Een vrouwelijke wethouder komt wel vaker voor, maar er zijn vijf gemeenten waar in tweehonderd jaar nog nooit een vrouw als burgemeester of wethouder heeft bestuurd. Dat meldt het vakblad Binnenlands Bestuur donderdag op basis van onderzoek door kennisplatform De Collegetafel.

In de „mannenbolwerken”, zoals Binnenlands Bestuur gemeenten noemt die nog nooit een vrouw in het college van B en W hadden, zijn meestal lokale en christelijke partijen het grootst. „Het zijn vrijwel allemaal gemeenten op het platteland, op afstand van de stad”.

Toch is de politieke gelijkheid in de steden niet veel beter: vijf van de tien grootste steden van het land, Rotterdam, Groningen, Eindhoven, Breda en Tilburg, hebben bijvoorbeeld nog nooit een een burgermoeder gehad. Momenteel hebben 103 gemeentes uitsluitend mannelijke wethouders. En in 10 procent van alle gemeenten, waaronder Apeldoorn, is het al tien jaar geleden dat er een vrouwelijke wethouder werkte.

Langzaamaan meer vrouwen

Sinds 2000 neemt het aantal benoemingen van vrouwen langzaam toe. In 2002 was 16 procent van alle wethouders vrouw, in 2018 was dat 25 procent. Ook het aandeel vrouwelijke burgemeesters neemt toe, momenteel is dat zo’n 24 procent.

In 2018 kreeg Amsterdam met Femke Halsema voor het eerst een vrouw als burgemeester. Utrecht krijgt met Sharon Dijksma voor de derde keer een vrouwelijke burgemeester. En ook Den Haag had twee jaar lang Pauline Krikke als burgemeester. De christelijke partij SGP droeg in oktober voor het eerst een vrouw voor als wethouder: Paula Schot. Schot is inmiddels wethouder met de portefeuille Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. Of er veel ruimte is voor meer vrouwelijke SGP-wethouders valt de betwijfelen. De „grootst mogelijke minderheid” van de SGP-stemmers blijft een vrouw op die positie „onaanvaardbaar” vinden, schrijft het vakblad.